"تويتر" تختبر خاصية جديدة لجدولة التغريدات

كتب - عاصم الأنصاري:
كشفت الباحثة التقنية، جين مونشن ونج، عن اختبار شركة تويتر لميزة جديدة، تتيح للمستخدمين جدولة التغريدات لنشرها لاحقًا.
وبحسب ما نشرته ونج، بدأت "تويتر" اختبار الميزة على نسخة الويب، وأن أيقونة جديدة ستتواجد في أعلى صندوق التغريدات تتيح وضع التاريخ المحدد للنشر.
وعند الرغبة بجدولة تغريدة ما، فإن تاريخ ووقت النشر سيظهران في أعلى التغريدة ويستمران أثناء الكتابة أمام المستخدم.
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