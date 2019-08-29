شكرا لقرائتكم «مسام» ينتزع نحو 3 آلاف لغم في اليمن خلال أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
محمد عثمان - الرياض - عدن - «الحياة» | منذ 11 ساعة في 28 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 28 أغسطس 2019 / 17:33
تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن «مسام» خلال الأسبوع الرابع من شهر أغسطس 2019، من انتزاع 2.797 لغماً منها 690 لغمًا مضادة للدبابات و2.107 ذخائر غير متفجرة.
وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 83.748 لغمًا زرعتها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.
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