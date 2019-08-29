شكرا لقرائتكم هندوراس تعترف بالقدس "عاصمة لاسرائيل" وتفتح "مكتبا ديبلوماسيا" فيها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - تيغوسيغالبا - أ ف ب | منذ 12 ساعة في 28 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 28 أغسطس 2019 / 16:05

أعلنت حكومة هندوراس، أمس الثلثاء، ان الرئيس خوان أورلاندو ايرنانديز سيقوم الجمعة بزيارة رسمية إلى اسرائيل لافتتاح "مكتب ديبلوماسي" في القدس المحتلة، معترفة بذلك بالمدينة المقدسة عاصمة للدولة العبرية.



وقال رئيس هندوراس "إنه في نظري الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة اسرائيل"، موضحا أن "المكتب الديبلوماسي" هو "امتداد" لسفارة بلاده الواقعة في تل أبيب.

وذكرت وزارة خارجية هندوراس في بيان أن اسرائيل طرحت فكرة نقل السفارة إلى القدس في اقتراح يجري حاليا "تحليله في الأجواء الدولية والوطنية".

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وكانت الولايات المتحدة نقلت في 14 أيار (مايو) عام 2018، سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة في قطيعة مع سياستها السابقة، منفذة بذلك وعدا قطعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأثارت الخطوة غضب الفلسطينيين الذين يعتبرون القدس الشرقية التي احتلتها اسرائيل في 1967، عاصمة لدولتهم المستقبلية.

وقررت معظم العواصم الأجنبية الاحتفاظ بسفاراتها لدى إسرائيل خارج القدس حتى إيجاد حل لوضع المدينة من خلال المفاوضات.