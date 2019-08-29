شكرا لقرائتكم استنفار في غزة بعد مقتل ثلاثة شرطيين من "حماس" في تفجيرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - غزة - أ ف ب | منذ 13 ساعة في 28 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 28 أغسطس 2019 / 16:01

شهدت غزة "حالة استنفار"، اليوم (الأربعاء)، بعد تفجيرين أوديا بحياة ثلاثة شرطيين ينتمون أيضا إلى كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" التي تسيطر على القطاع المحاصر من اسرائيل.



ووصفت وزارة الداخلية والأمن الوطني التابعة لـ "حماس"، في بيان بـ"الإجرامية"، التفجيرات التي تأتي لتزيد من حدة التوتر في القطاع. ووصفت وزارة الداخلية والأمن الوطني التابعة لـ "حماس"، في بيان بـ"الإجرامية"، التفجيرات التي تأتي لتزيد من حدة التوتر في القطاع. وأكدت الوزارة في البيان أن "الأجهزة الأمنية تمكنت من وضع أصابعها على الخيوط الأولى لتفاصيل الجريمة النكراء ومنفذيها وما زالت تتابع التحقيق لكشف ملابساتها". وكان الناطق باسم وزارة الداخلية أياد البزم أعلن ليلا أنه "تمّ إعلان حال الاستنفار لدى الأجهزة الأمنية والشرطية لمتابعة التطورات الأمنية". وتحدثت سلطات غزة ليلا عن "انفجارين"، لكنها وصفتهما الأربعاء بـ "التفجيرين"، وأعلنت ارتفاع حصيلة القتلى من اثنين إلى ثلاثة شرطيين. Advertisements واستهدف التفجيران "حاجزين للشرطة". ووقع التفجير الأول في غرب مدينة غزة في حين وقع الثاني في منطقة الشيخ عجلين في جنوب غرب مدينة غزة. وأشارت وزارة الداخلية الى أن الشرطيين الثلاثة "من مرتبات شرطة المرور والنجدة". من جهتها، نعت "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لـ "حماس" "شهداء الواجب القساميين"، ودعت "الأجهزة الأمنية إلى قطع دابر كل من يحاول العبث بأمن شعبنا". وذكر مصدر مطلع على التحقيق في قطاع غزة أن "جماعات سلفية متشددة نفذت التفجيرين". وأفاد شهود أن انتحاريين نفذا العمليتين بواسطة دراجتين ناريتين. ووفقا لمصادر قريبة من أمن حماس، تم اعتقال عدد من المشتبه بعلاقتهم بالتفجيرين. وقع الانفجار الأول في حي تل الهوا في غرب مدينة غزة، وتسبب بمقتل شرطيين وإصابة شخص بجروح. وبعد حوالى ساعتين، وقع الانفجار الثاني في منطقة الشيخ عجلين في جنوب غرب مدينة غزة أسفر عن مقتل الشرطي الثالث وإصابة شخصين. والقتلى الثلاثة هم وائل خليفة (45 عاما) وسلامة النديم (32 عاما) وعلاء الغرابلي (32 عاما). وشُهد انتشارا كثيفا لعناصر حركة حماس على الطرق الرئيسية في القطاع. وطمأن رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" إسماعيل هنية في بيان الى أن "الأمور ستكون واضحة وجلية أمام شعبنا" خلال "برهة من الوقت". وأكد ثقته "بأن الأمور سيتم ضبطها والوصول لكل الأطراف ذات الصلة بهذه التفجيرات" داعيا الى "أن نلتف خلف أجهزتنا الأمنية، وأن نساندها في ضبط الأمن والنظام واستعادة الحالة الأمنية وإفشال هذا المخطط اللعين".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استنفار في غزة بعد مقتل ثلاثة شرطيين من "حماس" في تفجيرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحياة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.