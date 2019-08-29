شكرا لقرائتكم موسكو وأنقرة تؤكدان قلقهما حيال الوضع في إدلب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - موسكو - أ ف ب | منذ 13 ساعة في 28 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 28 أغسطس 2019 / 16:00

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد لقائه نظيره التركي رجب طيب اردوغان، أمس الثلثاء، إن بلديهما "يتشاطران قلقا بالغا" في شأن الوضع في منطقة إدلب السورية، فيما اكد الرئيس التركي انه سيتخذ "كل الخطوات الضرورية للدفاع" عن جنوده المنتشرين في هذه المنطقة.



وبعد محادثات على هامش معرض للملاحة الجوية قرب موسكو، قال بوتين واردوغان إنهما يرغبان في العمل معا لتهدئة الوضع في هذه المنطقة الحدودية مع تركيا، وهي احدى آخر المناطق غير الخاضعة لسيطرة دمشق.

وبعد ثلاثة أشهر من القصف الكثيف على مناطق عدة في إدلب ومحيطها تسيطر عليها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) وتنتشر فيها فصائل أخرى أقل نفوذاً، بدأت قوات النظام في 8 الشهر الحالي هجوماً تمكنت بموجبه من السيطرة على مدينة خان شيخون الاستراتيجية وبلدات عدة في ريف حماة الشمالي المجاور.

وأكد بوتين في مؤتمر صحافي نقتله القنوات الحكومية الروسية في ختام الاجتماع أن "الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب يثير مخاوف جدية لنا ولشركائنا الأتراك".

واضاف: "نتفهم مخاوف تركيا إزاء الأمن على حدودها الجنوبية، ونعتقد أن هذه المصالح مشروعة"، موضحا أنه بحث مع نظيره التركي "تدابير مشتركة اضافية" من أجل "تطبيع" الاوضاع، من دون مزيد من التفاصيل.

وقال إردوغان إن بلاده "ستتخذ كل الخطوات الضرورية" لحماية قواتها المنتشرة في منطقة إدلب. وتابع أن "الوضع تعقد في شكل كبير الى درجة بات جنودنا حاليا في خطر. لا نريد أن يستمر ذلك. سنتخذ كل الخطوات الضرورية" لحمايتهم. وأضاف أنه "ناقش" ذلك مع بوتين.

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وتمكنت قوات النظام خلال تقدمها في الأسبوع الأخير من تطويق نقطة مراقبة تركية في بلدة مورك، هي الأكبر من بين 12 نقطة مماثلة تنشرها أنقرة في إدلب ومحيطها بموجب الاتفاق مع روسيا.

وتعرض رتل تعزيزات عسكرية أرسلته أنقرة مطلع الأسبوع إلى ريف إدلب الجنوبي وكان في طريقه إلى مورك، لقصف جوي استهدف سيارة مرافقة تابعة لفصيل سوري معارض موال لتركيا.

ولم يتمكن الرتل من إكمال طريقه بعدما قطعت قوات النظام طريق دمشق حلب الدولي مع تقدمها في مدينة خان شيخون ومحيطها.

وما يثير قلق تركيا أيضاً، احتمال حصول نزوح جماعي من المحافظة الواقعة على حدودها الجنوبية.

يأتي الاجتماع بين الزعيمين قبل أسبوعين من قمة أنقرة المقررة في 16 ايلول (سبتمبر) بين أكثر الجهات الدولية الفاعلة في النزاع السوري، اي بوتين وأردوغان والرئيس الإيراني حسن روحاني. وقال أردوغان إن القمة "يجب أن تسهم في السلام في المنطقة".

ورغم تاكيد الرئيسين التركي والروسي رغبتهما في الحفاظ على وحدة سورية، قال بوتين إنه "من الضروري" محاربة الاهابيين في منطقة إدلب التي تسيطر عليها "هيئة تحرير الشام" (الفرع السوري السابق لتنظيم القاعدة). وأضاف الرئيس الروسي أن "الإرهابيين يواصلون قصف مواقع القوات الحكومية في محاولة لمهاجمة أهداف عسكرية روسية".