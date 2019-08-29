شكرا لقرائتكم البخاري: دعم المملكة للبنان ولاستقراره متواصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 3 ساعات في 29 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 28 أغسطس 2019 / 20:12

أكّد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد البخاري "دعم المملكة المتواصل للبنان واستقراره".



وكان السفير البخاري يرافقه مروان الصالح، زار الوزير السابق عدنان القصّار وشقيقه عادل في مقرّ الإدارة العامة لمجموعة فرنسَبنك، حيث قدّم لهما المباركة بعيد الأضحى بعد عودتهما من السفر.

وتم خلال اللقاء، البحث في واقع العلاقات الوديّة بين المملكة العربية السعودية ولبنان، وسبل تعزيز هذا التعاون لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين.

وشدد القصّار على أهمية العلاقة السعودية – اللبنانية. مؤكداً أنها "متميّزة واستراتيجيّة".