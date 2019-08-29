شكرا لقرائتكم الجيش اللبناني يطلق النار على 3 طائرات إستطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء جنوبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 4 ساعات في 29 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 28 أغسطس 2019 / 23:36

في تطور لافت، فتح الجيش اللبناني مساء أمس النار على طائرات إستطلاعية اسرائيلية بعد خرقها الاجواء اللبنانية ورصدها بالعين المجردة

على الحدود.

وأعلنت ​قيادة الجيش​ ​مديرية التوجيه​ في بيان أن "​طائرة​ استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي مسيّرة آتية من الأراضي الفلسطينية المحتلّة، خرقت الأجواء اللبنانية عند الساعة 19,35 وحلّقت فوق أحد مراكز الجيش في منطقة العديسة. وقد تصدّى لها الجيش وأطلق النيران باتجاهها ما اضطرّها للعودة من حيث أتت. كما قامت طائرة استطلاع ثانية بالتحليق فوق منطقة ​كفركلا​ لبعض الوقت وما لبثت أن غادرت الأجواء اللبنانية في اتجاه الأراضي المحتلّة. كذلك، حلقت طائرة ثالثة فوق المركز نفسه واطلق النار مجددا باتجاهها فعادت ادراجها".



بو صعب: سترون ماذا سيحصل مع أي عمل اسرائيلي

ويأتي ذلك بعد ساعات معدودة على تصريح لوزير الدفاع اللبناني الياس بو صعب بعد لقائه وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد على في منزله في شتورا - البقاع الاوسط قال فيه حول الإعتداء على الضاحية الجنوبية لبيروت: "بالتحقيق ما كان شيء ليحصل لو ما ان هناك شيء ما بالداخل اللبناني، الجيش يجري خريطة لمسح الاراضي وفق خرائط موجودة بحوزته وعند اول فرصة لن ينتظر سترون ماذا سيحصل مع طائرة او أي عمل اسرائيلي".

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اضاف: "علينا ان نكثف العمل من اجل تحسين الداخل اللبناني لمواجهة العدو السرائيلي بمواقفنا الموحدة وموقف الرئيس نبيه بري عالي السقف ووطني بما يتعلق بالعدو الإسرائيلي ولا لزوم ان يزايد احد في هذا الامر وليس باستطاعتي الا ان اشيد بدور الرئيس سعد الحريري صاحب الموقف الديبلوماسي والاجوبة الديبلوماسية سواء داخل مجلس الوزراء او في المجلس الاعلى للدفاع وامام كل من فتح الموضوع، ومن هم خارجين عن الاجماع اصبح لديهم حياء، هؤلاء يقولون للاسرائيلي تفضل ساعة اللي بدك، المواقف التي اتخذت اتت بردة فعل نتيجة موقف الرؤوساء الثلاثة التي احرجتهم".

وشدد بو صعب على "الحوار وسياسة مد اليد مع بعضنا بعضا انطلاقا من ايماننا بالحوار ولا عدو لنا غير العدو الاسرائيلي فقط".

وأضاف "الاعتداء الاسرائيلي اعتداء سافر بشكل غير مسبوق أدانه كل اللبنانيون وحصل فيه اجماع لادانة الاعتداء وأول الرافضين كان الرئيس ميشال عون عندما قال: نحن شعب عندنا كرامة لا نسمح لاحد ان يمس كرامتنا ولن نسمح لاحد ان يمد يده على لبنان، الامور اليوم اختلفت قوتنا بوحدتنا اللبنانيون موحدين حيال الاعتداء هناك من يسأل اليوم عن موقف الجيش، فالجيش يقوم بالكثير من المهمات الملقاة على عاتقه التحقيق وغير التحقيق".

واشار الى أن "اسرائيل منعت تحليق الطيران المدني بمسافة ٧ كيلومتر بعيداً من الحدود لان هناك ردع يردعهم . ولا مرة صرّحنا اننا نريد الحرب لكننا لا نقبل ان يعتدي علينا احد".

ريفي: تصدي الجيش خطوة كبيرة باتجاه إستعادة قرار الدولة

وغرد الوزير السابق اللواء اشرف ريفي عبر تويتر قائلا: " تصدي الجيش اللبناني للطائرات الإسرائلية التي تخترق أجواء لبنان خطوة كبيرة باتجاه إستعادة قرار الدولة بحماية لبنان. بقدر ما نتمسك بالدولة وبحصرية السلاح الشرعي بقدر ما نحصن سيادتنا ونواجه كل الأخطار. التحية للجيش ولقيادته".