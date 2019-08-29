شكرا لقرائتكم بري ينوّه بموقفي عون والحريري "لاثبات المعادلة" ويرى انتصاراً في الإجماع اللبناني على ادانة العدوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 4 ساعات في 28 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 28 أغسطس 2019 / 23:10

أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري ان "ما حصل من اجماع لبناني حول ادانة العدوان الاسرائيلي الذي استهدف لبنان قبل ايام كان بمثابة أول بشائر الانتصار على مستوى الوحدة الوطنية".



وعبّر بري وفق ما نقل عنه نواب في لقاء الاربعاء عن "اعتزازه وافتخاره بالموقف الموحد من كل اللبنانيين". وأشاد "بموقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وموقف ورئيس الحكومة سعد الحريري لاثبات معادلة الجيش والشعب والمقاومة".

ووفق مصادر نيابية، ربط بري العدوان الإسرائيلي، على لبنان، "بين العمل على تغيير قواعد الإشتباك، وبين المشاغبة على تطورات المنطقة لانها ليست في مصلحتها ولا في مصلحة الولايات المتحدة الأميركية ومن معها".

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وأطلع رئيس البرلمان النواب على أجواء اللقاء الاقتصادي المرتقب في القصر الجمهوري (الإثنين المقبل)، مشيرا الى انه "بامكان اللبنانيين على المستويات الرسمية وذوي الاختصاص من المشاركين والمدعوين الى الاجتماع الخروج بنقطتين اساسيتين بالحد الادنى وبخطة متوسطة المدى وأخرى بعيدة المدى. النقطة الاولى الوصول الى موازنة 2020 ضمن سقف منخفض وفي الوقت الدستوري، والنقطة الثانية هي الكهرباء التي تشكل ثلث العجز في الموازنة العامة".

وأمل "أن يشكل اللقاء فرصة اساسية لاتخاذ قرارات جوهرية"، مجددا تأكيد "وجوب العمل من اجل تنفيذ كل القوانين التي ما زال يتم تجاهل تطبيقها واصدار المراسيم التطبيقية حيالها".

وكان بري التقى في لقاء الاربعاء النيابي في مقر الرئاسة الثانية النواب: ابراهيم عازار، نزيه نجم، عاصم عراجي، ميشال موسى، حسين جشي، محمد خواجة، جهاد الصمد، علي بزي، ابراهيم الموسوي، قاسم هاشم، غازي زعيتر، عدنان طرابلسي، فادي علامة، انور الخليل، علي عمار، علي المقداد، حسن فضل الله، الوليد سكرية، هاني قبيسي، ياسين جابر، نعمة فرام، امين شري، محمد القرعاوي، مصطفى الحسيني، علي فياض وعناية عزالدين.