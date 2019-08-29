شكرا لقرائتكم الحريري يقدّم للسفراء العرب رؤية لبنان حول الأحداث الأمنية القناعي: حريصون أن يكون البلد بمنأى عما يهدّد استقراره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 5 ساعات في 28 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 28 أغسطس 2019 / 22:16

في اطار اتصالاته الديبلوماسية، التقى رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في السراي الكبيرة اليوم (الأربعاء)، سفراء الدول العربية، عميد السلك الديبلوماسي العربي سفير الكويت عبد العال القناعي، السعودية وليد البخاري، الامارات العربية المتحدة حمد سعيد الشامسي، سلطنة عمان بدر بن محمد المنذري، المغرب محمد اكرين، الجزائر احمد ابو زيان، السودان علي الصادق علي، العراق علي عباس العامري، تونس كريم بو دالي، مصر نزيه النجاري، فلسطين اشرف دبور والقائم باعمال السفارة الاردنية وفاء الاتيم، في حضور الوزير السابق غطاس خوري.



بعد اللقاء تحدث سفير الكويت فقال: "استمعنا الى الرئيس الحريري حيث قدم عرضا لرؤية لبنان حول الأحداث التي جرت أخيرا في بيروت والضاحية الجنوبية، وأكدنا كدول عربية وقوفنا وتأييدنا وحرصنا على أمن واستقرار لبنان وما يتخذه من إجراءات او سياسات كفيلة بالحفاظ على أمنه واستقراره وسلامة أراضيه، فالاستقرار في هذا البلد هو مطلب وحرص عربي على أن يكون لبنان بمنأى عن كل ما يهدد أمنه واستقراره.

... والتقى وفد طلاب "هارفرد" الأميركية

وومساء التقى الحريري في السراي الكبيرة وفدا من الطلاب في جامعة هارفرد الأميركية من لبنان و35 دولة حول العالم، تحدث إليهم عن مجمل الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وقال: "إن التحدي الأبرز الذي يواجهه لبنان اليوم هو التحدي الاقتصادي، للنهوض بالوضع المعيشي والاجتماعي للمواطنين والتخلص من الفساد والانتقال إلى الحكومة الألكترونية، لأن الفساد هو أكبر مشكلة تواجه لبنان، وقد بدأت الحكومة بالفعل العمل على هذا المسار".

ورأى "أننا في لبنان نحاول قدر الإمكان أن نحافظ على قيمنا وخصوصيتنا في الاعتدال والعيش المشترك والتسامح، لنكون نموذجا للمنطقة ضمن هذه المبادئ، وان يكون دستورنا مثالا لكل الدساتير التي تحاول بعض الدول المحيطة وضعها". وشدد على أهمية "إعطاء القطاع الخاص الدور الأكبر في إدارة عدد من المرافق الاقتصادية بالبلد"، آملا أن "تنطلق المشاريع الكبرى التي اتُفق عليها في مؤتمر سيدر مع إقرار موازنة العام 2020، بما يسمح بتحقيق النمو والازدهار للبلد، خاصة وأن كل منصات الأعمال والتكنولوجيا باتت جاهزة في لبنان".

موقف فرنسي

وفي التطورات الأمنية، تبلغ وزير شؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي موقفا فرنسيا من التطورات خلال لقائه القائمة باعمال السفارة الفرنسية في بيروت سالينا غرونيه كاتالانو، في مكتبه في قصر بيت الدين، حيث عرض معها الأوضاع العامة في لبنان لاسيما منها الأمنية خصوصا بعد العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت والخطوات التي تتخذها الدولة اللبنانية لمعالجة تداعياته .

ونقلت كاتالانو موقف بلادها الداعي الى "ضرورة ضبط النفس لاسيما وان لبنان على مشارف التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب " يونيفيل" ، خصوصا ان فرنسا ساهمت مع دول أخرى في اعتماد " قرار ملائم" من شأنه التمديد للقوات الدولية سنة إضافية" .

واطلع جريصاتي الديبلوماسية الفرنسية على المواقف التي صدرت عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من التطورات.

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كوبيتش

الى ذلك تابع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش جولته على المسؤولين اللبنانيين، حيث زار قصر بسترس والتقى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وعرض معه تداعيات الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان ولاسيما منها الأخيرة على الضاحية الجنوبية. وفي خلال اللقاء طالب باسيل الامم المتحدة بـ"إدانة هذه الاعتداءات وأخذها في الاعتبار عند التجديد لمهمة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان"، مؤكدا "التزام لبنان بقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701".

كذلك زار كوبيتش، الصيفي، والتقى رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل، وتم البحث في المستجدات اللبنانية لا سيما على الصعيد الأمني. واعرب كوبيتش عن خشيته من "تراخي الدولة اللبنانية تجاه امساكها بسيادتها". من جهته اكد الجميل "ضرورة التزام القرارات الدولية 1559 و1701 وتفرد الدولة اللبنانية دون سواها بقرارات السلم والحرب وتحييد لبنان عن صراعات المحاور" .

شعبان: روسيا ستقوم باتصالاتها لعدم تصعيد

بدوره أكد المبعوث الخاص للرئيس الحريري​ الى روسيا جورج شعبان، ان "وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف اكد عبر اتصال بالرئيس الحريري، "موقف ​روسيا​ الداعم لسيادة ​لبنان​، وشدد على الحفاظ على الاستقرار فيه، وضرورة تقيد الجميع ب​القرار 1701​ ،" مشيرا الى ان "لافروف كشف ان بلاده ستقوم باتصالاتها بالدول الفاعلة لعدم التصعيد في المنطقة، كما سيتصل الروس ب​اسرائيل​ لعدم جر المنطقة الى حرب جراء التصعيد الاسرائيلي الاخير".

ولفت شعبان الى أن "الدور الروسي فاعل واساس اليوم في المنطقة وسيكون لها دور اساس في اي حل مقبل، فروسيا عادت كدولة مؤثرة، لتقوم بدورها على الساحة الدولية"، مؤكدا "ان لبنان يراهن على الدور الروسي لتجنب اي تصعيد في لبنان".

تيننتي: "يونيفيل" تعمل بنشاط لضمان الأمن والاستقرار

من جهته قال المتحدث الرسمي باسم "يونيفيل" اندريا تيننتي، لـ"الوكالة الوطنية للإعلام"، أن "يونيفيل تتابع عن كثب التطورات في لبنان وفي المنطقة ككل. وفي هذا السياق، من المهم للغاية ضمان الأمن والاستقرار على طول الخط الأزرق، حيث تعمل "يونيفيل" بنشاط مع الأطراف وعلى الأرض لتحقيق هذه الغاية".

وأكد أن "جنود حفظ السلام التابعين لـ "يونيفيل"، جنبا الى جنب مع القوات المسلحة اللبنانية، يحافظون على وجود عملياتي مستمر على طول الخط الأزرق ليلا ونهارا. وإن رئيس بعثة "يونيفيل" وقائدها العام اللواء ستيفانو دل كول على تواصل تام مع الأطراف لمنع أي سوء فهم أو حوادث قد تعرض وقف الأعمال العدائية للخطر. كما يواصل حض الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، عملا وقولا، والاستفادة من آلية الارتباط والتنسيق التي تضطلع بها اليونيفيل لإثارة أي مسألة ذات أهمية في ظل البيئة المتوترة الحالية".

وأضاف: "بينما نتابع هذه التقارير عن كثب، بما في ذلك اتصالاتنا بالسلطات اللبنانية، لا تستطيع "يونيفيل" التعليق على أي حوادث تقع خارج منطقة عملياتنا. أما في منطقة عملياتنا، فكما تعلمون إن "يونيفيل" على الدوام ترفع تقارير وتحتج على كل انتهاك جوي تلاحظه. كما أن تقارير "يونيفيل" تشكل الأساس لتقارير الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن في هذا الصدد".