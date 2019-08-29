شكرا لقرائتكم مصر: تأجيل الحكم في قضية "التخابر مع حماس" أسبوعين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – "الحياة" | منذ 5 ساعات في 28 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 28 أغسطس 2019 / 17:58

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، مد أجل الحكم في إعادة محاكمة 24 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، المصنفة إرهابية في مصر، في قضية "التخابر مع حماس"، لاتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي الى جلسة جديدة حدد لها 11 أيلول (سبتمبر) المقبل.



وتضم قائمة المتهمين نائب المرشد العام لجماعة الإخوان خيرت الشاطر، ورئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتني، والقيادي محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، كما كان من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي الذي لقى حتفه خلال إحدى جلسات المحاكمة.

وسبق وصدرت أحكام بالإعدام والسجن المؤبد (25 عاماً) في حق المتهمين، قبل أن تقبل محكمة النقض (أعلى محكمة جنائية في مصر) طعنهم على الحكم، وتقرر إعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.

أسندت القضية للمتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.