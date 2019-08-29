شكرا لقرائتكم اكتشاف عشرات مقابر الأطفال من العصر الروماني في الجنوب الفرنسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - نيم (فرنسا) - أ ف ب | منذ 6 ساعات في 28 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 28 أغسطس 2019 / 21:27

اكتُشفت عشرات المقابر المخصصة للأطفال والأجنة والعائدة إلى العصر الروماني قرب آثار رومانية في مدينة نيم جنوب فرنسا، على ما أعلن عالم آثار من المعهد الوطني للبحوث الأثرية الوقائية (إينراب).



وقال المسؤول عن حملة البحوث الآثرية ريشار بيليه للصحافيين "عثرنا على حوالى ستين مقبرة بينها خمسون تقريبا لأطفال دون الشهر السادس من العمر وأجنة عند السور الروماني في المنطقة التي كانت تقام فيها مراسم الجنازة العامة في بدايات هذا العصر بين القرنين الأول والثاني".

وقد عثر على عظام أطفال "رقيقة كأوراق السجائر"، داخل صناديق حجرية أو في جرار، وهي ستخضع للتحليل لتأريخها.

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وأضاف "تبيّن أن الأهل في تلك الفترة التي كانت تسجل مستويات مرتفعة لوفيات الأطفال، كانوا يولون عناية كبيرة بمقابر أبنائهم رغم أن الأطفال لم يكونوا حائزين أي وضع قانوني كما لم يكن لهم أي وجود (بنظر القانون) قبل سن الثالثة في المجتمع الروماني".

كذلك عُثر على سبع مقابر لأشخاص بالغين وأربع أخرى لكلاب في الموقع عينه.

وتوقف ريشار بيليه عند الطابع "الاستثنائي والمذهل للسور الروماني في نيم" لجهة ضخامته ومساحته (ستة كيلومترات) وجمال أبراجه الضخمة. وأشار إلى أن هذا السور هو من بين الأكبر في منطقة المتوسط "ويتعين الحفاظ عليه وتسليط الضوء عليه".