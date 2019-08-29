شكرا لقرائتكم 23 قتيلاً بحريق "متعمّد" في حانة مكسيكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
محمد عثمان - الرياض - مكسيكو سيتي - أ ف ب | منذ 7 ساعات في 28 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 28 أغسطس 2019 / 16:36
قُتل 23 شخصاً وجُرح 13 آخرون، في حريق يُرجّح أن يكون متعمداً في حانة في مدينة كواتساكوالكوس بولاية فيراكروز شرق المكسيك.
وأعلن المدعي العام أن بين القتلى 7 نساء، مضيفاً أن النيابة في فيراكروز فتحت تحقيقاً في الحادث.
وتابع أن الحريق "ربما هو نتيجة هجوم"، علماً أن فيراكروز تُعدّ من أكثر المناطق تضرراً من العنف المرتبط بتهريب المخدرات.
وأوردت وسائل إعلام أن الحريق اندلع بعدما اقتحم مهاجمون الحانة وألقوا عبوات حارقة.
وتعهد حاكم فيراكروز بأن "الجريمة الشائنة في كواتساكوالكوس لن تمرّ من دون عقاب"، فيما هرع سكان إلى الحانة لمعرفة مصير أبنائهم.
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