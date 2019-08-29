شكرا لقرائتكم كييف تطلق بشروط صحافياً أوكرانياً - روسياً متهماً بـ "الخيانة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - كييف - أ ف ب | منذ 7 ساعات في 28 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 28 أغسطس 2019 / 16:25

أطلقت محكمة أوكرانية بشروط الصحافي الأوكراني - الروسي كيريلو فيشينسكي، المُتهم بـ "الخيانة العظمى" لحساب موسكو.

Advertisements

وأعلن محامي الصحافي إطلاقه، شرط امتناعه عن مغادرة أوكرانيا وحضوره جلسات محاكمته. وأعلن محامي الصحافي إطلاقه، شرط امتناعه عن مغادرة أوكرانيا وحضوره جلسات محاكمته. يأتي ذلك فيما تجري أوكرانيا وروسيا مفاوضات لعملية تبادل تشمل عشرات الأسرى المعتقلين لدى البلدين، قد تنفذ خلال أيام. والعلاقات بين كييف وموسكو متوترة منذ الانتفاضة المؤيّدة لأوروبا في أوكرانيا، بين عامَي 2013 و2014، والتي أدت إلى عزل الرئيس فيكتور يانوكوفيتش وفراره إلى روسيا. وبعدما تسلّم قادة موالين للغرب الحكم، ضمّت موسكو شبه جزيرة القرم الأوكرانية واندلعت حرب بين القوات الأوكرانية وانفصاليين موالين لروسيا، في إقليمَي لوغانسك ودونيتسك.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كييف تطلق بشروط صحافياً أوكرانياً - روسياً متهماً بـ "الخيانة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحياة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.