شكرا لقرائتكم نجل أحمد شاه مسعود يخشى "تنازلات" أميركية... ومستعد لقتال "طالبان" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - كابول - أ ف ب | منذ 8 ساعات في 28 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 28 أغسطس 2019 / 19:20

تحفّظ نجل أحمد شاه مسعود، زعيم الحرب الذي قاتل السوفيات وحركة "طالبان"، على المفاوضات التي تجريها الولايات المتحدة مع الحركة، معرباً عن استعداده لحمل السلاح وتجنّب حصول "حمام دم آخر" في أفغانستان.



لكن ناطقاً باسم "طالبان" كتب على "تويتر"، نقلاً عن إعلان لسهيل شاهين، وهو ناطق باسم وفد الحركة الذي يفاوض الأميركيين في الدوحة: "أصبحنا قريبين من اتفاق. نأمل بأن نزفّ قريباً أنباء سارة لأمّتنا المسلمة التي تبحث عن السلام".

كان عمر أحمد مسعود 12 سنة حين اغتال تنظيم "القاعدة" والده أحمد شاه مسعود، قبل يومين من هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 التي دفعت الولايات المتحدة إلى غزو أفغانستان وإطاحة "طالبان".

ولا تزال صور مسعود، المعروف بـ "أسد بانشير"، ترتفع على لوحات إعلانية وجدران ونوافذ سيارات وحتى أكواب قهوة، في كابول وسائر أنحاء البلاد.

وعلى خطى والده الذي حشد مجموعات تحت راية "حالف الشمال"، يريد مسعود الابن تشكيل تحالف كبير من عناصر مناهضين لـ "طالبان". ويعتزم إطلاق حركته السياسية رسمياً في 5 أيلول (سبتمبر) المقبل، في وادي بانشير الذي تتحدر منه عائلته ولم يتمكّن لا السوفيات ولا "طالبان" من هزيمته.

مسعود (30 سنة) الذي عاد إلى أفغانستان عام 2016، يحمل أكثر من تشابه بوالده، خصوصاً منذ إطلاقه لحية وارتدائه القبعة الصوفية التقليدية، التي اشتهر بها والده.

وبعد وفاة والده أنهى مسعود دراسته في إيران، ثم انتقل إلى إنكلترا حيث التحق بكلية "ساندهرست" العسكرية ونال شهادتين في لندن التي أقام فيها 7 سنوات، علماً أنه فشل في الالتحاق بكلية "ويست بوينت" الأميركية.

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وقال عن والده: "كان شخصية بلا مثيل في التاريخ الأفغاني، وأعتقد بأن أحداً لا يمكن أن يكون مثله".

وقال لوكالة "فرانس برس" في كابول إن اتفاقاً مرتقباً بين الولايات المتحدة و"طالبان" لا يعالج إخفاقات المنظومة السياسية في أفغانستان، ويكافئ حركة متطرفة لتشددها.

وأضاف: "إن لم نذهب إلى عملية توزّع السلطة على الجميع، وتلغي مركزية السلطة في أفغانستان، لا يمكننا حلّ أي مشكلة". وتابع: "سيمنح ذلك طالبان شعوراً بالفوز والنصر. هذا هو الخوف الحقيقي، بأننا نشرعن المجموعات الإرهابية في العالم ونعطيها أملاً".

ويعتقد مسعود بأن واشنطن سارعت إلى تقديم تنازلات للحركة، فيما استبعدت أفغاناً آخرين من محادثات السلام، ما يمكّن المتشددين من توسيع نفوذهم إلى أي فراغ تتركه القوات الأميركية المغادرة.

وقال: "إنها ليست عملية بقيادة أفغانية. إنها شيء يحصل بين أميركا وطالبان، بين القوى الإقليمية وطالبان. أين الأفغان"؟

وحذر من أن انسحاباً متسارعاً للقوات الأميركية يمكن أن يؤدي إلى انهيار القوات الأمنية الأفغانية. وزاد: "أصلّي وآمل بألا يرى الأفغان وأفغانستان حمام دم آخر. لا سمح الله. ولكن إذا حصل ذلك، لست أنا فقط ولكن هناك مئات آلاف الشبان مثلي. نحن مستعدون لحمل السلاح".

ويلفت مسعود إلى أن مجموعات في بانشير وخارجها تتسلّح مجدداً وتعيد تنظيم صفوفها، قبل الانسحاب الأميركي المرتقب. وقال: "الحكومة مع الأسف غير قادرة على مواصلة القتال ضد طالبان".

وسُئل هل يخشى على سلامته، مع دخوله معترك السياسة، فأجاب مبتسماً: "كل شيء مكتوب لدى الله. عندما تأتي الساعة لا شيء يمكنه أن يحميك".