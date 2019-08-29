سيامة أول أسقف في الصين منذ إبرام اتفاق مع الفاتيكان

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محمد عثمان - الرياض - بكين - أ ف ب | منذ 8 ساعات في 28 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 28 أغسطس 2019 / 16:08

سيم أول أسقف في الصين، منذ إبرام اتفاق تاريخي العام الماضي بين بكين والفاتيكان.



وبعد القطيعة بين الصين والفاتيكان في خمسينات القرن العشرين، بات 12 مليون كاثوليكي صيني مقسمين بين كنيسة رسمية تهيمن عليها بكين، وكنيسة سرية تابعة لروما. وبعد القطيعة بين الصين والفاتيكان في خمسينات القرن العشرين، بات 12 مليون كاثوليكي صيني مقسمين بين كنيسة رسمية تهيمن عليها بكين، وكنيسة سرية تابعة لروما. وأعلنت الجمعية الوطنية الكاثوليكية في الصين، وهي الكنيسة الرسمية، سيامة المونسنيور أنطونيو ياو شن (54 سنة) في أبرشية أولنكاب في منغوليا الداخلية، شمال الصين. Advertisements وأشار المكتب الإعلامي للفاتيكان إلى أن السيامة هي "الأولى التي تتم في إطار الاتفاق الموقت بين الفاتيكان والصين". وفي أيلول (سبتمبر) 2018، وقعت بكين والفاتيكان اتفاقاً حول مسألة تعيين أساقفة، التي تمنح البابا حق اختيار المرشحين الذين تقترحهم الجمعية الوطنية. وقبِل البابا بالاعتراف بتعيين 7 أساقفة، عيّنتهم الحكومة الصينية من دون موافقته. ولم يُسوّ بعد ملف الأساقفة التي تعترف بهم روما. وأوردت صحيفة "غلوبال تايمز" الرسمية الصينية أن الكنيسة الكاثوليكية تواجه نقصاً في الأساقفة، سيتفاقم مع تقاعد مرتقب لعدد كبير منهم. وأضافت أن ثلث الأبرشيات الـ 98 في البلاد لا يشرف عليها أسقف.



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