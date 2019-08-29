شكرا لقرائتكم قائد الجيش اللبناني: الإرهابي سيدفع ثمن غدره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 9 ساعات في 28 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 28 أغسطس 2019 / 18:47

في الذكرى السنوية الثانية لمعركة "فجر الجرود"، زار قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون منطقة وادي الدب في جرود بلدة عرسال في البقاع الشرقي، حيث وضع إكليلا من الزهر على النصب التذكاري للعسكريين الشهداء الذين خطفوا على أيدي المنظمات الإرهابية العام 2014، وأضاء شعلة لتخليد ذكراهم وتضحياتهم.



وأعلنت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه في بيان ان العماد عون توجه إلى عسكريي الوحدات المنتشرة في المنطقة بكلمة جاء فيها:" هذا النصب هو رسالة للأجيال القادمة من عسكريين ومدنيين لتشهد على غدر الإرهاب. فوجودنا هو رسالة لكل إرهابي بأننا لن ننسى شهداءنا، وإنه سيدفع ثمن غدره".

أضاف: "ما قام به الجيش في هذه الجرود هو إنجاز يسجل لكل لبنان وسنكمل الطريق مهما طالت، فالجيوش تبنى للدفاع عن أرضها وشعبها مهما بلغت التضحيات".

وختم: "منذ تأسيس الجيش اللبناني حتى تاريخنا هذا لا نزال نتذكر أول عسكري استشهد في ساحة المعركة، فقد استشهدوا لنبقى. وستبقى هذه الحادثة في ذاكرتنا ليعيش الوطن بخير وأمان".

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...والجيش تقدم بشكوى لدى "يونيفيل" ضد اسرائيل

الى ذلك تقدم الجيش اللبناني، بشكوى لدى "يونيفل" على خلفية سقوط 4 قنابل مضيئة عند الطرف الغربي لبلدة شبعا الى الشمال من الخط الحدودي الفاصل في محور بركة النقار، معتبرا أن ما حصل "خرق بري غير مبرر".

وتوجهت لجنة مشتركة من الجيش و"يونيفل" الى محور بركة النقار، حيث أعدت تقريرا مفصلا حول الحادثة، مشيرة الى ان القنابل المضيئة سقطت شمال الخط الحدودي لمسافة تراوحت بين الـ400 و800 متر.

وفي المقابل، تواصل طائرات الإستطلاع الاسرائيلية من نوع MK، التحليق على علو متوسط في اجواء القطاع الأوسط ، وسجل اغلاق الجيش الإسرائيلي للمجال الجوي أمام الطائرات المدنية على الحدود مع لبنان بشريط عرضه 6 كيلومتر.