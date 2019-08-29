شكرا لقرائتكم واشنطن تعتبر بكين المستفيدة من إلغاء سيول اتفاقاً مع طوكيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب | منذ 9 ساعات في 28 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 28 أغسطس 2019 / 16:24

حذر مسؤول أميركي كوريا الجنوبية من أن قرارها إلغاء اتفاق لتبادل المعلومات الاستخباراتية العسكرية مع اليابان، سيفيد الصين ويقوّض قدرة الحلفاء على التعامل في ملف كوريا الشمالية.



وجاء قرار سيول بعدما أعلنت طوكيو في تموز (يوليو) الماضي أنها ستوقف شحن مركبات تستخدمها شركات كبرى، مثل "سامسونغ" و"أس كي هينكس"، في صناعة الرقائق والهواتف الذكية.

وصدرت تلك القرارات بعدما طالبت محاكم كورية جنوبية شركات يابانية بدفع تعويضات إلى كوريين جنوبيين، لأنها أرغمتهم على العمل في مصانعها خلال الاستعمار الياباني لكوريا.

وقال مسؤول أميركي بارز: "أعتقد بأن الصين ليست غير سعيدة في شأن هذه النتائج". وأضاف أن الخلاف بين طوكيو وسيول "يجعل الموقف الصيني في المنطقة أقوى، أو على الأقل يجعل هيكل التحالف أقلّ تهديداً".

وذكّر بأن الصين لطاما عارضت التحالفات الأميركية مع قوى مثل اليابان وكوريا الجنوبية، واصفة الأمر بأنه من بقايا الحرب الباردة.

جاء ذلك بعدما أعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن خيبته إزاء قرار سيول، لكن واشنطن نأت عن الأزمة، وحضّت حليفيها على تسوية خلافهما.

وفي السياق ذاته، قال المسؤول الأميركي إن الخلاف "متصل بالشخصيات في البيت الأزرق (قصر الرئاسة في سيول) وفي طوكيو، ولا علاقة له بالولايات المتحدة".

وأعلنت كوريا الجنوبية أنها ستواصل تبادل المعلومات الاستخباراتية مع اليابان، ولكن من خلال الولايات المتحدة، لا في شكل مباشر كما كان الأمر منذ العام 2016.

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وستأخذ هذه الصيغة، التي تستند إلى اتفاق ثلاثي مُوقع عام 2014، مكان اتفاق تبادل المعلومات العسكرية المُبرم بين سيول وطوكيو في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016.

وشكا المسؤول الأميركي من أن تبادل المعلومات الثلاثي كان "مرهقاً جداً وغير عملي وعديم الفائدة تقريباً في (حال حدوث) أزمة".

وتابع: "خصوصاً خلال أزمة، حيث هناك اختبار نووي أو إطلاق صاروخ، حيث يُشكّل الوقت جوهر المسألة".

وذكّر بأن الاتفاق ينتهي في 22 تشرين الثاني المقبل، مضيفاً أن واشنطن تأمل بأن تغيّر سيول رأيها قبل حلول ذلك الموعد.

إلى ذلك، وافقت الولايات المتحدة على بيع اليابان صواريخ مضادة للصواريخ الباليستية، في صفقة قيمتها 3,3 بليون دولار.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن طوكيو ستشتري 73 صاروخاً من طراز "أس أم-3" من صنع شركة "رايثيون"، وهي مخصصة للإطلاق من أنظمة محمولة على سفن لاعتراض صواريخ باليستية.

وتأتي الصفقة في وقت توسّع كوريا الشمالية قدراتها الصاروخية الهجومية، ونفذت أخيراً 7 تجارب على صواريخ باليستية جديدة قصيرة المدى، عبر أحدها مسافة كافية للوصول إلى اليابان.

في نيويورك، طالبت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا بعد اجتماع مغلق لمجلس الأمن، بإبقاء العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية، بعد تجاربها الصاروخية الأخيرة.

وأكدت الدول الثلاث "وجوب إبقاء العقوبات الدولية وتنفيذها بصرامة، إلى أن يتم تفكيك البرنامجين النووي والباليستي" لبيونغيانغ.