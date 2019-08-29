سلطان يستجيب لمواطنة ويعيد زوجها الموقوف بسبب الديون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:هاجر خميس

استجاب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، لشكوى أرسلتها مواطنة في رسالة إلى برنامج «الخط المباشر» عن سوء أحوالها الخاصة بسبب الديون، وتوقيف زوجها.

وقبل أن تنتهي حلقة البرنامج وجَّه سموه باتصال هاتفي، اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، بالتدخل، وحلّ المشكلة، وعاد الزوج إلى بيته بعد 53 دقيقة من توجيه صاحب السمو حاكم الشارقة.

أعلن ذلك اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، في مداخلة هاتفية عبر برنامج «الخط المباشر»، الذي يبث من أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة، مع الإعلامي حسن يعقوب المنصوري، الأمين العام لمجلس الشارقة للإعلام، قائلاً: تلقيت، أمس الأول، مكالمة هاتفية من صاحب السمو حاكم الشارقة، في تمام الساعة 3.07 عصراً، أخبرني خلالها بمشكلة المواطنة «أم سيف» ووجَّه سموه بالتدخل لحل المشكلة، فكان زوجها في منزلها في تمام الساعة 4، وأمس حضر زوجها إلى مكتبي، وأثناء تواجده، تلقيت اتصالاً آخر من صاحب السمو، يتابع فيه الحالة بنفسه، فأخبرته أن «أبو سيف» متواجد معي في المكتب، فطلب سموه أن يتحدث معه، وتحدث سموه معه حديث أب إلى ابنه، وقدم سموه ل«أبو سيف» نصائح ثمينة لا يخبر بها إلا الوالد الحريص على استقرار أبنائه، وأسرهم، ويهتم ويتابع بنفسه كل صغيرة وكبيرة في حياة أبنائه.

وأضاف قائد عام شرطة الشارقة: وأمر صاحب السمو حاكم الشارقة، أن نتواصل مع دائرة المالية المركزية، المعنية بهذا الأمر، وتم التواصل معهم واليوم، بإذن الله، سيأتينا صاحب الحق لنسلّمه حقه، وستنتهي المشكلة، بإذن الله، وبناء على التوجيهات السامية من صاحب السمو حاكم الشارقة، سنستمر في متابعة حالة «أبو سيف» حفاظاً على استقرار الأسرة، ونتمنى ل«أم سيف»، وزوجها، أن يبدآ صفحة جديدة، وأن يراجع زوجها نفسه، ويهتم بأسرته المكونة من 7 أطفال.

وأرسلت، أمس، المواطنة «أم سيف» رسالة إلى البرنامج، تشكر فيها الله سبحانه وتعالى الذي جعل لأهل الشارقة حاكماً عادلاً، ووالداً حنوناً يرعاهم، ويخاف عليهم، ويزيل عنهم همومهم التي مهما شعر حاملها بثقلها، وصعوبتها، يأتي سلطان الخير ويمحوها عنه، بتوجيه لا يستغرق دقائق، فيزول الهم كأنه لم يكن، كما توجهت بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، على سرعة استجابته، وحنانه، وعطفه، وكرمه على أبنائه وبناته، وحرص سموه على استقرار الأسرة، وعلى الإنسان في إمارة الشارقة. وتوجهت بالشكر إلى اللواء سيف الزري الشامسي، على ما قدمه لهم.

وقدم اللواء سيف الزري الشامسي، نصيحة لكل الشباب لتجنب الوقوع في المشاكل من هذا النوع، قائلاً: لا تفكروا في أنفسكم، وإنما فكروا في أبنائكم، فليس لهم ذنب في ما نواجهه من تحديات كبيرة في هذه الأيام، فالساحات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي مفتوحة على مصراعيها، ونتعرض من خلالها إلى هجمات، فإن لم تكن الأسرة قوية وملتئمة، سيصعب عليها النجاة من كل هذه التحديات بسهولة، ولن تؤثر المشاكل في الزوج، والزوجة فقط، بل سيمتد تأثيرها إلى الأبناء، فعلى الأبوين أن يتحملا المسؤولية، ويحافظا على أبنائهما بكل ما أوتيا من حكمة، وقوة، وترابط، ومودة.