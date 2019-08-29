شكرا لقرائتكم خبر عن ذكاء اصطناعي يبدع في كتابة «الأخبار المزيفة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: إبراهيم باهو
صممت مجموعة «أوبن أيه آي» الأمريكية برنامج ذكاء اصطناعي يمكنه كتابة أخبار مزيفة مقنعة بشكل محترف، وكأنه يملك خبرة عالية.
ووفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية، يمكن للبرنامج الذي يعرف ب«GPT-2»، ليس فقط كتابة الأخبار المزيفة بدقة، بل وكتابة الأشعار والمقالات الطويلة. ويعتمد في كتابة نصوصه على بيانات يجمعها من 8 ملايين موقع إلكتروني، ويحتوي على برمجيات يصل عددها إلى مليار ونصف، يستخدمها في تأليف نصوص مزيفة ومقنعة، ولا يحتاج من مشغله سوى كتابة سطر أو عنوان خبر حتى يبدأ بتحرير قصته.
ويقول تريستان جرين المتخصص بالأخبار التكنولوجية من موقع «ذا نكست ويب»: أشعر بالرعب من «GPT-2» لأنه يمثل نوعاً من التكنولوجيا التي يستخدمها البشر في التلاعب بالأخبار وتضليل الرأي العام وهذا ما يجعله أكثر خطورة من أي سلاح.
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