ثلاثة شهداء بتفجيرين انتحاريين في غزة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، فجر أمس الأربعاء، بياناً أعلنت فيه استشهاد 3 من رجال الشرطة وإصابة 3 آخرين في تفجيرين انتحاريين منفصلين استهدفا حاجزين مساء أمس الأول الثلاثاء. وقال البيان: إن الشهداء هم: ملازم/‏ سلامة ماجد النديم (32 عاماً)، وملازم/‏ وائل موسى محمد خليفة (45 عاماً)، ومساعد/‏ علاء زياد الغرابلي (32 عاماً)، وجميعهم من مرتبات شرطة المرور والنجدة، إضافة إلى إصابة 3 آخرين.

وأضاف البيان أن الأجهزة الأمنية تمكنت من وضع أصابعها على الخيوط الأولى لتفاصيل الجريمة ومنفذيها، ومازالت تتابع التحقيق لكشف ملابساتها كافة، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

وأكد أن الأيدي الآثمة التي ارتكبت هذه الجريمة لن تفلت من العقاب، وستطال يد العدالة هذه الشرذمة المأجورة، التي حاولت العبث بحالة الاستقرار الأمني، واستهدفت أرواح أبطال الشرطة والأجهزة الأمنية، مشدداً على أنه لن يسمح لأي جهة بالمساس بأمن المواطنين في قطاع غزة، وأن كل المحاولات الآثمة والمشبوهة في هذا المضمار ستبوء بالفشل.

وكشف الناطق باسم الداخلية في غزة إياد البزم، أن انتحاريين نفذا التفجيرين جنوب وغرب مدينة غزة. وقال: إن شخصين فجرا نفسيهما بحاجزي الشرطة في غزة وأنه جرى التعرف الى هويتهما وأن الجهات الأمنية تواصل التحقيق لمعرفة الجهات التي تقف خلفهما.

وأضاف: «من يقف خلف هذا العمل الجبان تتقاطع أهدافه مع أهداف الاحتلال في النيل من استقرار الحالة الأمنية في قطاع غزة». وأوضح وجود تقدم في التحقيق، وأن الوزارة ستعلن عن تفاصيل الحادث الإجرامي للجمهور فور الانتهاء من التحقيقات. من جانبه، قال الناطق بلسان جيش الاحتلال: «لم ننفذ أي هجوم في غزة».

وشيع الآلاف، الشهداء ال3 من أفراد الشرطة. وندد المشاركون في التشييع بالإرهاب الذي ضرب غزة، معربين عن أسفهم لاستشهاد الثلاثة على يد فلسطينيين. ودعا القيادي في حركة «حماس» مروان أبوراس إلى اجتثاث الفكر التكفيري من غزة لخطورته وإجرامه.

وقال عضو المكتب السياسي ل«حماس» خليل الحية، خلال تشييع جثامين الشهداء، إن «جريمة الليلة قبل الماضية التي استهدفت خيرة أبنائنا إنما تصب في خانة استثمار الاحتلال وعملائه الذين لا يطيب لهم أن يجدوا غزة في أمان»، في حين أصدرت «حماس» بياناً توعدت فيه بأن «يد الغدر والخيانة التي قامت بهذه الجريمة سوف تقطع من جذورها».

وأدان عدد من الفصائل الفلسطينية التفجيرين اللذين وقعا بمدينة غزة. وقالت الفصائل ومن بينها حركة (حماس والجهاد الإسلامي وألوية الناصر صلاح الدين وحركة الأحرار وحركة المجاهدين) في مؤتمر صحفي مشترك، أن جريمة التفجيرين الإجراميين ضد رجال الشرطة لن تنال من إرادة الشعب الفلسطيني بل ستعزز فيه استمرار نضاله وحمايته لجبهته الداخلية وظهر المقاومة. وأضافت أن التفجيرين يمثلان سابقة خطيرة من نوعها واستهدافاً خطيراً للشعب الفلسطيني وخطوة من شأنها ضرب الاستقرار الأمني وإحداث حالة فوضى وإرباك في القطاع. وحملت الفصائل الاحتلال المسؤولية الكاملة بصفته المستفيد الوحيد من نتائج هذه الجريمة والتي يهدف من خلالها إلى زعزعة أمن الشعب الفلسطيني واستنزاف مقاومته. وحذرت حركة «فتح» بغزة في بيان صحفي منفصل من خطورة هذا الفكر المتطرف وهذه الثقافة التي تعود على المجتمع الفلسطيني بالويلات ومزيد من المعاناة.

واعتقلت قوات الاحتلال 14 فلسطينياً في الضفة الغربية، في حين اقتحمت بلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله وانتشرت في عدد من شوارعها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال الذين استولوا على تسجيلات كاميرات المراقبة في محطة للمحروقات، فيما قال رئيس مجلس قروي الطيرة عبدالجابر محمد، إن آليات الاحتلال جرفت الطريق التي أعاد المجلس تأهيلها قبل نحو عام لتسهيل تنقل الفلسطينيين إلى أراضيهم والطلبة أثناء توجههم إلى مدارسهم، موضحاً أن الاحتلال أعلن المكان منطقة مغلقة ومنعهم من الوصول إليها. (وكالات)