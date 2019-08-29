شكرا لقرائتكم خبر عن مفارقات إحياء التراث والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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عبداللطيف الزبيدي

هل نحن حقاً نعشق التراث؟ رأس الخيط يبعث على التشاؤم، فما أكثر المثقفين الذين يلهجون بإحياء التراث، فكأنما هم يرونه مقيماً في دار السكينة. لكي نسد باب ريح الظنون ونستريح، نقطع بالقول إن المقصود من الإحياء التجديد والتطوير.

من أخطر المزالق التي يقع فيها مثقفونا، في العصر الحديث، النظرة التجزيئية إلى الميراث الثقافي. لا نعلم من أين قفزت في أذهانهم صورة رفوف السوبرماركت: مشتقات الألبان وحدها، الصلصات معاً، معطرات الجو إلخ، بينما الأمثال البسيطة الشائعة تكمن فيها مصابيح وهاجة من المنهجية في البحث العلمي: «يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر». معنى ذلك ألا تبحث عن النظريات التي تؤسس للدولة القوية المنيعة عند ابن خلدون فقط، لكونه المؤرخ السياسي الذي وضع دعائم علم الاجتماع وفلسفة التاريخ. خذ مثلاً: لو بحثت عن جملة في بضع كلمات تلخص بها كل ما كتبه وقاله بريجنسكي وكيسنجر والعشرات من صنفهما، فلن تعثر لا فوق الأرض ولا تحتها، على مقولة أعجب من شطر بيت لأبي الطيب: «أقوى الممالك ما يبنى على الأسلِ» (الرماح العوالي). لو كان على ظهرها اليوم لطرد الأمريكان ذا الشارب الأبيض «بالشلّوت» وعيّنوا المتنبي مستشاراً للأمن القومي. حفنة من أبيات ديوانه تجعل كتاب «الأمير» لمكيافيللي لا يساوي أكثر من علبة مناديل ورقية.

حاول أن تعثر في كل التراث العالمي، في عصر المعري وقبله، وحتى عصر الأنوار، على ثروة تأسيسية لحريات الفكر والرأي والتعبير، تعادل في نفائسها الجواهر المنثورة في شعره ونثره. دساتير كاملة المواد والبنود والتبصرات: هذا لمكافحة التطرف الديني، ذاك لحريات الإعلام، ذلك لتطوير مفهوم التربية والتعليم، تلك لتحرير الحياة السياسية من الاستبداد والفساد، وهات وهات من عظمة البحر المحيط.

لزوم ما يلزم: النتيجة المقلوبية: التراث ليس في حاجة إلى إحياء، العقل العربي هو الذي يحتاج إلى البرهنة على حيويته حتى يدرك أن التراث غير ثاوٍ في مرقد.

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