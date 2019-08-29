لبنان يخشى حرباً مفتوحة.. و«إسرائيل» تغلق مجالها الجوي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”، وكالات

تقدمت «إسرائيل» بشكوى لمجلس الأمن الدولي ضد الأنشطة الإيرانية في سوريا، فيما ذكرت وسائل إعلام «إسرائيلية»، أن الجيش «الإسرائيلي» أغلق المجال الجوي على طول الحدود مع لبنان، في وقت تحدثت تقارير إخبارية عن أن استهداف الطائرتين المُسيّرتين للضاحية الجنوبية في بيروت؛ عطل مشروع «حزب الله» لتطوير صواريخه، في حين سادت حالة من الترقب والمخاوف من اندلاع حرب مفتوحة في لبنان، بينما واصل رئيس الحكومة سعد الحريري، مشاوراته السياسية، وحراكه الدبلوماسي بشأن الاعتداءات «الإسرائيلية» الأخيرة على لبنان.

والتقى الحريري، أمس، في مقر الحكومة مع السفراء العرب، وعلى رأسهم سفير الدولة حمد بن سعيد الشامسي، والسفير السعودي وليد البخاري، وسفير مصر نزيه النجاري، وسفير سلطنة عُمان بدر بن محمد المنذري، وسفير المغرب محمد اكرين، وسفير الجزائر أحمد أبو زيان، وسفير السودان علي الصادق علي، وسفير العراق علي عباس العامري، وسفير تونس كريم بو دالي، وسفير الكويت عبد العال القناعي، وسفير فلسطين أشرف دبور، والقائم بأعمال السفارة الأردنية وفاء الأتيم؛ وذلك للتشاور معهم، ووضعهم في تطورات الأوضاع؛ حيث لفت السفير القناعي في تصريح باسمهم بعد اللقاء، إلى أن السفراء العرب يحرصون كل الحرص على أمن واستقرار وسلامة لبنان، وعلى أن يكون لبنان بمنأى عن كل ما يهدد أمنه واستقراره، وقال: سمعنا بأن لبنان سيطلب اجتماعاً من جامعة الدول العربية؛ لبحث الاعتداءات «الإسرائيلية»، مؤكداً أنه لا توجد أي علاقات مع «إسرائيل»، وهذه العلاقات هي مهمة المجتمع الدولي والأمم المتحدة. وكان قد سبق للحريري أن أجرى اتصالاً هاتفياً بمفوضة الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني، وطلب ‏منها دعم الاتحاد الأوروبي لمساعي التهدئة، وضرورة وقف الخروق «الإسرائيلية» للقرار الدولي (1701)، والمحافظة على ‏الأمن والاستقرار في المنطقة؛ بعد التطورات الأخيرة‎، وسط ترقب لرد منتظر من «حزب الله» لا يعرف مدى حجمه وحدوده، والذي قد يشعل حرباً مفتوحة، في وقت بقي الهدوء الحذر يلف جانبي الحدود في القطاع الشرقي جنوبي لبنان.

وتقدم الجيش اللبناني، أمس، بشكوى لدى «اليونيفل» على خلفية سقوط 4 قنابل مضيئة عند الطرف الغربي لبلدة شبعا إلى الشمال من الخط الحدودي الفاصل في محور بركة النقار، معتبراً أن ما حصل يعد خرقاً برياً غير مبرر.

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» على موقعها الإلكتروني، أمس، أن مندوب «إسرائيل» في الأمم المتحدة داني دانون قدم الشكوى، يوم الثلاثاء؛ وذلك بعد أيام من إعلان «إسرائيل» كشف وإحباط مخطط إيراني لاستهدافها بطائرات مُسيّرة مفخخة، انطلاقاً من الأراضي السورية. وكتب دانون في الشكوى إنه «يتعين على المجتمع الدولي أن يوضح لإيران أنه لا يمكن التسامح مع هذا السلوك ولا مع تمويل الإرهاب».

من جهته، نقل موقع «ديبكا» الاستخباراتي عن مصادر عسكرية «إسرائيلية» قولها: «إن الجيش «الإسرائيلي» أغلق، أمس، المجال الجوي على طول الحدود مع لبنان للرحلات الجوية». يأتي ذلك، بعدما أعلن جيش الاحتلال «الإسرائيلي»، الثلاثاء، فرض قيود على حركة السيارات والمركبات غير العسكرية على الحدود مع لبنان، وأكد في بيان أن «قوات الجيش تبقى في حالة جاهزية دائمة لسيناريوهات عدة، ووفقاً لتقييم الوضع يتم اتخاذ قرارات حول نشر واستعداد القوات».

في غضون ذلك، كشفت وسائل إعلام «إسرائيلية» أن الهدف الذي استهدفته «إسرائيل» في الضاحية الجنوبية لبيروت، هو جهاز وصفته بالاستراتيجي لخلط المواد والوقود لتطوير دقة الصواريخ التي يمتلكها «حزب الله». وذكر المراسلون العسكريون في القنوات «الإسرائيلية»، أن الجهاز وضع في موقف مفتوح في الضاحية الجنوبية؛ بهدف نقله إلى مكان آخر، وأن «إسرائيل» سارعت إلى تدميره قبل نقله؛ لأنه يعد جهازاً يمكن «حزب الله» من تطوير صواريخه في بيروت لتصبح أكثر دقة، وهو ما تعده «إسرائيل» «خطراً استراتيجياً».

وكانت صحيفة «ذي تايمز» البريطانية، ذكرت نقلاً عن مراسلها في بيروت أن الطائرتين المُسيّرتين استهدفتا «صناديق يعتقد أنها تحتوي على وسائل لزيادة دقّة الصواريخ التي يمتلكها حزب الله».