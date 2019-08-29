14 لاعباً يمثلون الإمارات في البطولة العربية للجودو بتونس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتوجه غداً بعثة منتخب الإمارات للجودو إلى تونس للمشاركة في منافسات البطولة العربية التي ستقام خلال الفترة من 30 أغسطس وحتى 5 سبتمبر المقبل، بمشاركة منتخبات المراحل السنية وفرق الأندية أيضاً، على غرار بطولة اتحاد غرب أسيا، وذلك لضمان زيادة عدد المباريات بما يحقق الفائدة الفنية.

وتشهد البطولة مشاركة 14 منتخباً وأكثر من 36 فريقاً من مختلف أندية الجودو العربية من الجنسين. ويرأس بعثة منتخب الإمارات محمد جاسم السجواني الأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات عضو الاتحاد العربي للجودو، بالإضافة إلى 3 لاعبين هم حارب جمعة وسعيد النقبي وعلي حسن الدرمكي. كما تضم بجانب بعثة نادي اتحاد كلباء 8 لاعبين هم عيسى محمد، جميل وأحمد جاسم، وراشد الحوسني، وزايد فيصل، وعبد الله سعيد حارب، وعبد الرحمن حمو، وسعيد الشامسي، وعبد الله حمو، مع الجهاز الفني المكون من جعفر النخلي ومحمد حلمي بجانب الطاقم الإداري.

أما بعثة نادي الظفرة فتضم 3 لاعبين هم فيصل سالم، وسعيد مبارك، وعبد الرحمن السيد، بالإضافة إلى المدرب السيد عبد التواب والبعثة الإدارية للفريق.. ومن المنتظر أن تعقب فعاليات البطولة إقامة معسكر لمنتخبنا الوطني للناشئين للجودو بتونس، والذي يستمر حتى 12 سبتمبر المقبل استعداداً للمشاركة في بطولة الخليج التي يستضيفها الاتحاد الكويتي اعتباراً من 25 سبتمبر المقبل.

من جانب آخر يشارك محمد جاسم السجواني الأمين العام المساعد عضو الاتحاد العربي للجودو في اجتماعات الاتحاد العربي التي تعقد بتونس على هامش البطولة العربية المفتوحة، حيث يتضمن جدول الأعمال تقارير البطولة العربية الماضية وبرنامج منافسات موسم 2020، والدورات التدريبية في مجالات التنظيم والإدارة وللمدربين والحكام.