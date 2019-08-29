فرع جديد للرابطة الثقافية الفرنسية في مدينة خليفة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الرابطة الثقافية الفرنسية، عن افتتاح أحدث فروعها في أبوظبي، بمدينة خليفة، داخل المدرسة البريطانية الدولية.

ومن المقرّر أن يفتح الفرع الجديد أبوابه للطلاب ابتداءً من 8 سبتمبر/أيلول المقبل، وسيتمكن الزوار من الاستمتاع بالعديد من الأنشطة الثقافية والمخيمات الصيفية والمرافق الخارجية والداخلية المجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة، والتي تتضمن: استوديو الرقص، والمسرح، والنادي الرياضي، وبركة السباحة الداخلية المُدفَّأة، وساحة اللعب، والمقهى الخاص بالطلاب.

تجدر الإشارة إلى أن الرابطة الثقافية الفرنسية في أبوظبي، هي المركز المعتمد الوحيد لدى وزارة التعليم الفرنسية في الإمارات، وستتيح للطلاب فرصة الاستعداد لاختبارات Quebec لإجادة اللغة الفرنسية والتي تتضمن DELF، TEF، TCF على يد طاقم من المدرسين الفرنسيين المحترفين.