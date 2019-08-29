«وثائقي غربي» يُميط اللثام عن تمويل قطر للإرهاب في أوروبا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف فيلم وثائقي فرنسي بلجيكي مشترك، سيتم بثه قريباً، تفاصيل جديدة تتعلق بملف تمويل قطر للجماعات الإرهابية، وقوى التطرف في دول أوروبية.

ووفق «سكاي نيوز عربية» اعتمد الفيلم على آلاف الوثائق السرية، التي تثبت تمويل قطر لمؤسسات ومخططات لمصلحة تنظيم الإخوان الإرهابي في دول أوروبية عدة.

وبينما لا تنفك قطر عن الترويج لنفسها تحت مسميات إنسانية وبرامج خيرية، فإن الفيلم ، الذي ستبثه قناة «آر تي بي إف» البلجيكية، يكشف مراوغة الدوحة وازدواجية أهدافها، التي لا تمت للشعارات الخيرية بصلة.

ويشكل التحقيق التلفزيوني المشترك إدانة جديدة تضاف إلى أخرى قديمة سلطت الأضواء على وجه التحديد على خفايا «مؤسسة قطر الخيرية»، وهو الاسم البراق، الذي سخرته الدوحة لتمويه مساعيها المتطرفة في أوروبا.

ويكشف الوثائقي، الذي سيعرض ضمن برنامج الصحفي، فرانسوا مازور «دوك شوت»، في 5 سبتمبر/‏أيلول المقبل، كيف موّلت قطر 140 مشروعاً ومركزاً ثقافياً في أوروبا، ارتبطت جميعها بتنظيم الإخوان الإرهابي. وفي بداية الفيلم الوثائقي للمخرج الفرنسي جيروم سيسكان، تظهر ذراع يد لشخص مجهول يسلم معلومات على أداة تخزين المعلومات «يو.إس.بي» للصحفيين الفرنسيين جورج مالبرونو وكريستيان شينو حول الأنشطة القطرية في أوروبا عبر «قطر الخيرية».وتحتوي أداة التخزين على آلاف الوثائق السرية عن المنظمة المرتبطة بالعائلة الحاكمة في قطر.

كما تتضمن هذه الوثائق قوائم المانحين ومراسلات البريد الإلكتروني والتحويلات المصرفية.

واستغرق اعداد الفيلم عامين من البحث والتقصي، لتتبع المسارات المالية والهياكل التمويلية للمؤسسات التي دعمتها قطر في اوروبا.

ودعم الفيلم معلوماته بالأدلة وتحليل الخبراء، وإجراء مقابلات مع قيادات تلك المؤسسات ومواجهتهم بكل الحقائق التي فضحت وجههم الحقيقي، وكذلك وجه الدوحة.

كما تطرق الفيلم إلى ما أسماه «الحرب الباردة» التي تشنها قطر لأكثر من عشر سنوات في أوروبا عبر مؤسسات متصلة بالإخوان.