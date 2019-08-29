خليفة يتلقى رسالة من رئيس وزراء أستراليا تثمن دور الإمارات في مكافحة الإرهاب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية، من سكوت موريسون، رئيس وزراء أستراليا تتعلّق بالعلاقات بين دولة الإمارات وأستراليا.

وتطرّقت الرسالة، في ردّها على رسالة التهنئة التي بعث بها صاحب السموّ رئيس الدولة، بمناسبة فوز موريسون وحزبه في الانتخابات العامة في أستراليا، وتقلده رئاسة الوزراء من جديد، إلى سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، وآفاق تطويرها في المجالات كافة، خاصة الاقتصادية والتجارية والعسكرية. كما ثمّنت الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات لجهود أستراليا في مكافحة الإرهاب. (وام)