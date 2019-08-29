أم الإمارات: القيادة الحكيمة لم تألُ جهداً في تعزيز مكانة المرأة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، أن القيادة الرشيدة لم تألُ جهداً في تعزيز مكانة المرأة والارتقاء بدورها في المجتمع وفي دعم الاقتصاد الوطني، وأن تطلعات القيادة نحو المرأة الإماراتية كبيرة وغير محدودة.

جاء ذلك في رسالة وجهتها سموها إلى موظفات شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» بمناسبة «يوم المرأة الإماراتية» في كلمة ألقتها بالنيابة عن سموها الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة خلال الاحتفال الذي أقامته شركة «أدنوك» بهذه المناسبة.

حضر الاحتفال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، مستشارة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، ومجموعة شركاتها، وأعضاء الإدارة العليا لشركة أدنوك وأكثر من 700 موظف وموظفة من شركات المجموعة.

وفي ما يلي النص الكامل لرسالة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»:

في الثامن والعشرين من أغسطس، تحتفل المرأة الإماراتية بيوم يسطر إنجازاتها، ويعبر عن طموحاتها وتطلعاتها المستقبلية، وما أحوجنا في هذا اليوم، أن نجمع جهودنا ونسخر إمكانياتنا من أجل وطننا الغالي، الذي حباه الله قيادة حكيمة لم تأل جهداً في تعزيز مكانة المرأة والارتقاء بدورها في المجتمع وفي دعم الاقتصاد الوطني.

أخواتي وبناتي..

في هذا الوطن الحبيب أنتن الأساس المتين والرافد المعين الذي لا ينضب في بناء الوطن فتطلعات القيادة نحوكن كبيرة وغير محدودة وها أنتن تمثلن نسبة كبيرة لا يستهان بها سواء في مجال التعليم والتعليم العالي أو في مجال الالتحاق بالعمل والمشاركة الاقتصادية، ولم يبق نشاط أو عمل إلا وقد أثبتن جدارتكن بالإخلاص والجد والمثابرة. وها هي إنجازاتكن تشهد على ذلك.

وبالرغم مما تحقق أخواتي وبناتي، ما زال هناك الكثير من العمل والجهد الذي يجب أن يقدم للحفاظ على مكتسبات هذا الوطن والذود عنه، وتحقيق أهدافه المستقبلية، ليكون وطناً متقدماً في المجالات كافة ناهضاً بهذا الشعب الأبي، الذي تعلم من قيادته الرشيدة، أن العمل والجد والاجتهاد هي الصفات المتلازمة حين يذكر ابن الإمارات أو بنت الإمارات.

وليس لي في هذا المقام إلا أن أوصيكن ببذل كل ما يحتاج إليه النشء من تربية ورعاية وتوجيه فتربية النشء وبناء الأجيال هو العمل الأساسي للمرأة وعلى كل امرأة أن لا تغفل ذلك مهما تعددت التزاماتها الوظيفية.

ونحمد الله أن العديد من القوانين والتشريعات، اهتمت بمساعدة المرأة على تحقيق التوازن بين دورها كأم وربة منزل وبين دورها في المشاركة الاقتصادية، ويبقى على المرأة استثمار كل الفرص وتحقيق كل الأهداف التي يتطلع إليها المجتمع فهي صانعة الأجيال حاضراً ومستقبلاً.

سلمت يد كل امرأة ربت وعلمت ونشأت رجالاً ونساء خدموا وطنهم وأسهموا في الارتقاء باسمه. وسنبقى نساء ورجالاً أوفياء لوطننا مخلصين في خدمته... وستبقى الإمارات، بإذن الله، في عز ورفعة.

ومن جهته قال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان - في كلمة خلال الحفل -: «إننا نعتز ونفتخر، في يوم المرأة الإماراتية، ب«أم الإمارات»، الوالدة الفاضلة، الشيخة فاطمة بنت مبارك، وهي التي تثبت لنا في كل يوم، وبما لا يدع مجالاً للشك أن القيادة الحكيمة والرؤية المستنيرة، قادرة تماماً على تشكيل مسيرة المجتمع نحو الأفضل وعلى تمكين الجميع، المرأة والرجل معاً من الإسهام الكامل في مسيرة الوطن والعالم».

وأكدت «أدنوك» التزامها بدعم التنوع بين الجنسين وتعزيز التسامح والاحتواء وتمكين المرأة وتوفير كل المقومات التي تمكنها من الاضطلاع بدورها والمساهمة الفعالة في تطور ورفاهية دولة الإمارات تماشياً مع استراتيجيتها للنمو الذكي 2030 والتي تركز على تطوير الكوادر البشرية، وتعزيز الربحية والارتقاء بالأداء ورفع الكفاءة.

وثمن الدكتور سلطان بن أحمد الجابر - في كلمته خلال الاحتفال - الدعم المستمر الذي تحظى به المرأة من القيادة الرشيدة، منوهاً بالتقدم الكبير الذي حققته المرأة الإماراتية بفضل رؤية القيادة ومتابعة ودعم وتشجيع سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، مؤكداً أن هذا الدعم المستمر والتشجيع المتواصل يعتبر مصدر إلهام تستمد منه المرأة الإماراتية الثقة التي تعينها على القيام بدورها المحوري باعتبارها شريكة رئيسية في تحقيق النمو والتطور المستدام لدولة الإمارات. وأشاد بمبادرة «يوم المرأة الإماراتية» التي أطلقتها «أم الإمارات»، واختارت لها هذا العام شعار: «المرأة رمز التسامح». وقال: «تفخر أدنوك بالاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، وتقدير الإنجازات والنجاحات التي تحققها زميلاتنا في أدنوك على مستوى الشركة وعلى مستوى المجتمع الإماراتي».

وأضاف: «اعترافاً بجدارة المرأة الإماراتية وقدرتها على المساهمة الفعالة، واستمراراً لتعهداتنا ومبادراتنا التي تهدف إلى تعزيز التوازن بين الجنسين، يسرني الإعلان عن التزام أدنوك بتمثيل المرأة في جميع مجالس إدارات شركات المجموعة التي تمتلك فيها أدنوك حصة الأغلبية، وذلك بنهاية عام 2022. واستعرض التقدم في المبادرات التي حددتها «أدنوك»، لتعزيز مشاركة المرأة في قطاع النفط والغاز في يوم المرأة الإماراتية قبل ثلاثة أعوام، مؤكداً تحقيق تقدم ممتاز في هذه المجالات؛ حيث أعلنت «أدنوك» في عام 2016 أنها ستعمل على تعيين رئيسة تنفيذية واحدة على الأقل في إحدى شركات المجموعة بحلول عام 2020، وضمان زيادة نسبة تمثيل المرأة في الإدارة العليا إلى 15%، وزيادة نسبة المواطنات في إجمالي عدد المواطنين الجدد في شركات المجموعة إلى 30%. وأوضح أن «أدنوك»، عينت في أبريل 2018 أول رئيستين تنفيذيتين لشركتين من شركات المجموعة، وذلك بناء على نتائج الأداء الفعلي والجدارة والاستحقاق.

واختتم الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، كلمته بالقول إن «أدنوك»، وانطلاقاً من مكانتها ودورها المحوري كمساهم رئيسي في دفع عجلة النمو والتطور في دولة الإمارات، ستستمر في بذل المزيد من الجهود، لتمكين المرأة وتحقيق تطورها في حياتها المهنية، وستعمل على توفير كل ما يسهم في دعم المرأة وتمكينها، لتحقيق المزيد من النجاحات. (وام)