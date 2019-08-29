شكرا لقرائتكم خبر عن رائد الفضاء هزاع يبدأ اختباره النهائي اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: يمامة بدوان
قال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، عبر «تويتر»: «اطلعنا خلال اتصال هاتفي على آخر استعدادات رائدي الفضاء الإماراتيين هزاع المنصوري، وسلطان النيادي، لانطلاق أول رائد فضاء إماراتي. فخورون بحماسهما، وإنجازهما، ونتمنى لهما التوفيق في إنجاز مهمتهما الوطنية، وتحقيق ريادة الإمارات في مجال الفضاء
والعودة سالمين غانمين إلى أرض الوطن».
وأعلن هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، أنه سيبدأ، اليوم الخميس، الاختبار النهائي في القسم الروسي، على محطة الفضاء الدولية.
وكان هزاع نشر صورة له برفقة جيسيكا مير، رائدة الفضاء الأمريكية، على صفحته الشخصية في تطبيق «إنستجرام»، مساء أمس، وكتب: «غداً سنبدأ اختبارنا النهائي على القسم الروسي من محطة الفضاء الدولية»، مضيفاً: نحن مستعدون للانطلاق إلى الفضاء بعد 28 يوماً.
كما نشر المنصوري صورة أخرى للطاقم البديل والمكون من سلطان النيادي، رائد الفضاء الإماراتي، والروسي سيرجي ريزيكوف، والأمريكي توماس هنري مارشبيرن، حيث كتب: كل التوفيق لأخي سلطان النيادي في اختباره النهائي غداً على مركبة السيويوز.
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