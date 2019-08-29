40 ألف زائر لمعرض الصيد والفروسية خلال يومين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: رانيا الغزاوي

شهدت فعاليات المعرض الدولي للصيد والفروسية لليوم الثاني، إقبالاً متزايداً من زواره من جميع الفئات، الذين حرصوا على الاستمتاع بما يقدمه من عروض حية متنوعة ومسابقات وأنشطة تراثية وثقافية، لاقت استحسان الجميع، فيما بلغ عدد زوار المعرض خلال اليوم الأول والثاني ما يزيد على 40 ألف زائر.

حرص زوار المعرض على التجوال في جميع مناطق المعرض، فيما ازدحمت الأجنحة بأحدث الابتكارات التكنولوجية ذات العلاقة بالصيد والفروسية وبالرحلات البرية والبحرية، بما يُرضي عشاق هذه الرياضات. وعرضت شركات أجيالاً متطورة من الأسلحة النارية وأجهزة الملاحة وتحديد مواقع متطورة عالية الدقة والوثوق، وأجهزة لتحديد مواقع الصقور والطيور وارتفاعاتها، وبعضها لديه إمكانية تعقّب أكثر من طير، وحازت جميعها إعجاب الزوار.

وتفقد اللواء الركن الطيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي، رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، جناح لجنة الإدارة؛ إحدى الجهات الداعمة للمعرض، وتجول في أروقته بحضور عيسى سيف المزروعي، نائب رئيس اللجنة، وعبدالله بطي القبيسي، مدير إدارة الفعاليات والاتصال باللجنة، وعبيد خلفان المزروعي، مدير إدارة التخطيط والمشاريع في اللجنة، ومسؤولين وكبار الزوار.

وقال عيسى المزروعي، إن اللجنة تحرص على المشاركة في كل الفعاليات التي تحافظ على الموروث الثقافي والعادات والتقاليد لدولة الإمارات، للترويج للتراث الإماراتي محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتوصيل رسالة الإمارات الإنسانية والحضارية إلى مختلف شعوب العالم والتفاعل مع ثقافاتها.

أكبر لوحة لزايد

واستقطب معرض «ألهمني زايد» للرسام السعدي، الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية، عدداً كبيراً من الزوار، وتضمن لوحات زيتية متقنة لشيوخ الدولة منذ 100 عام وحتى الآن، حيث بحث السعدي في الصور الأرشيفية القديمة، لمعرفة كيف كان شيوخ آل نهيان يعيشون، وماذا كانوا يرتدون.

وحازت لوحة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إعجاب الزوار، وتعد أكبر لوحة تعرض في المعرض، طولها 3 أمتار وعرضها متران، واستغرق تنفيذها 3 أشهر، وأطلق عليها الفنان اسم «تحية زايد» التي يظهر فيها المغفور له مُلوِّحاً بيده.

وقال السعدي: «أعتز بلوحات الشيخ زايد التي حرصت على لفت من يشاهدها، من حيث خلق مناخ معين للوحة وقوة التعبير عبر النظرة والمعنى، وإعطاء إيحاءات ومعاني معينة، كاللوحة التي تجمع الشيخ زايد والشيخ راشد، يستند كل منهما بكتفه إلى الآخر، في رمزية للاتحاد والسند والقوة، كما رسمت لوحة للشيخ زايد الأول وأبنائه استقبلها الشيوخ الكرام بطريقة جميلة، واستعنت لتنفيذها بالأرشيف الوطني؛ كونها ترصد 9 حكام من آل نهيان خلال 100عام».

خدمات رقمية لشرطة أبوظبي

ووفرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي على موقعها، مجموعة من الخدمات الرقمية الخاصة بالأسلحة والذخائر، للتسهيل على المتعاملين وزوار المعرض وسرعة الإنجاز.

وأوضح العميد سالم البلوشي، رئيس اللجنة الأمنية المنظمة للمعرض، أن وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، طوّرتا برامج إلكترونية تخدم ترخيص اقتناء الأسلحة.

«صندوق خليفة» يُروِّج لـ 14 مشروعاً

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ويعرض جناح صندوق خليفة لتطوير المشاريع، مجموعة واسعة من المشاريع التي يدعمها، عبر 14 مشروعاً منضوياً تحت مظلته، فضلاً عن عرض منتجات مؤسسة «صوغة»، بمشاركة حرفيات إماراتيات لبيع منتجاتهن اليدوية واستعراض مهاراتهن في حرفتي السدو والتلي.

المكتبة الإلكترونية

وتشارك دائرة القضاء في أبوظبي، بجناحها الذي يتميز بالأسلوب التفاعلي. وقال المستشار يوسف العبري وكيل الدائرة، إن دولة الإمارات تمتلك منظومة قوانين متكاملة ودقيقة، لا تقتصر على التشريعات التي تحفظ الأمن الاجتماعي والاقتصادي؛ بل تجاوزت ذلك نحو الاهتمام بكل جوانب الحياة.

مشغولات الفضة وتذكارات الذهب

وتشارك شركة «جولد لاين إيطاليا جنرال» في المعرض للمرة الأولى، حيث تعرض مجموعة متميزة من منتجاتها الرفيعة.

وتشارك دولة اليابان ضيف شرف لهذا العام بجناحها الذي يقدم كل ما يتعلق بالتراث الياباني.

سلطان بن طحنون يتفقد الأجنحة

زار الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.

وتفقد عدداً من الأجنحة والشركات المحلية والأجنبية المشاركة في المعرض الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات.