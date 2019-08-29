التحالف العربي: إسقاط طائرة حوثية أطلقت من صنعاء باتجاه السعودية

الرياض / الخليج 365

أعلن التحالف العربي، الأربعاء، اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها جماعة "الحوثي" من العاصمة اليمنية صنعاء باتجاه السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، قوله إن "قوات التحالف تمكنت مساء الأربعاء، من اعتراض وإسقاط طائرة مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه المملكة"، وعادة ما تنفي طهران تلك الاتهامات.

وأوضح المالكي، أن التحالف يتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

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ودأب الحوثيون، خلال الأيام الماضية، على إعلان استهدافهم مطار أبها السعودي بطائرات مسيرة، في حين يعلن التحالف التصدي لتلك الطائرات وتدميرها.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة، ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر / أيلول 2014.

ومنذ مارس / آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، وأدى القتال إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، بحسب تقديرات أممية منتصف يونيو / حزيران الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.