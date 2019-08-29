قطر: منفتحون على الحوار غير المشروط متى أرادت دول الحصار

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365

قال وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، الأربعاء، إن بلاده "منفتحة على الحوار غير المشروط مع دول الحصار متى أرادت" الأخيرة.

جاء ذلك في محاضرة على هامش فعالية مؤتمر "نجاح قطري" المنعقد بالدوحة حاليا.

وأضاف العطية "قطر قد تخطت مرحلة الحصار إلى بناء البلد والاهتمام بالكوادر الوطنية فضلا عن التوسع في العلاقات الخارجية حيث بسطت قطر اجنحتها شرقا وغربا في علاقاتها مع دول العالم."

وأوضح وزير الدفاع القطري أن بلاده "تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في كافة المجالات."

ولفت إلى أن قطر تواصل العمل على تطوير مجال التصنيع العسكري "بناءً على التحديات التي تمر بها المنطقة وذلك استعدادا لمواجهة أية مخاطر."

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وفي 5 يونيو/ حزيران 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية"، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وحول أولويات وزارته أوضح العطية أن "وزارة الدفاع تستقطب الشباب القطري حيث تولي أهمية كبرى للعنصر البشري لبناء جيش متمكن من حماية مقدرات الدولة واقتصادها وأرضها وبحرها وجوها وأمنها."

كما كشف العطية عن قرب تخريج أول سيدة قطرية كطيارة (قائدة طائرة) حربية قريبا، لافتا إلى أن "المرأة القطرية تلعب دورا كبيرا في خدمة القوات المسلحة في مجالات عدة داخل المجتمع."

وانطلقت الثلاثاء النسخة الثالثة من مهرجان "نجاح قطري" وتمتد حتى 31 أغسطس/ آب الجاري بالدوحة.

ويجمع المهرجان أنجح التجارب القطرية للأشخاص المؤثرين الذين تميزوا كل في مجاله، كما سيتيح الفرصة للتلاقي بين المسؤولين والجمهور من خلال تنظيم لقاءات حوارية سيحضرها وزراء ومديرون عموم ورؤساء بمختلف دوائر الدولة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.