"أنصار الله" تعلن إطلاق صاروخ كروز على مطار "أبها" السعودي

ونقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة "أنصار الله" عبر حسابها بموقع "تويتر "عن المتحدث قوله إن: "صاروخ "قدس1" استهدف مركز العمليات العسكرية ومرابض الطائرات الحربية في المطار وأصاب هدفه بدقة عالية".

وأضاف المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لـ "أنصار الله"، "أن عملية صاروخ "قدس1" أدت إلى تعطيل الملاحة الجوية في مطار أبها الدولي".

وتواصل جماعة "أنصار الله قصفها للمطارات والقواعد الجوية السعودية بصواريخ باليستية أو طائرات مسيرة تحمل متفجرات بهدف شل حركة الطيران فيها، وفق ما قاله العميد يحيى سريع في تغريدة سابقة على موقع "فيسبوك".

وشنت "أنصار الله" قاعدة الملك خالد الجوية يوم الإثنين 26 أغسطس / آب هجومين بطائرات مسيرة مفخخة استهدفا منظومة الاتصالات العسكرية ومرابض الطائرات الحربية".

Advertisements

ود السعودية، منذ آذار/مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر عام 2014.

وتنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات متكررة بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وعلى أراضي المملكة.

وتسببت غارات التحالف، وكذلك القصف المتبادل بين قوات الحكومة اليمنية المدعومة من "التحالف"، والقوات المتحالفة مع الحوثيين، بسقوط مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين، بين قتلى وجرحى؛ فضلا عن تدمير البنية التحتية لليمن، وانتشار الأوبئة والأمراض، والمجاعة في بعض المناطق.

ووفقا لإحصائيات الأمم المتحدة، فإن نحو 24 مليون شخص، يمثلون 75 بالمئة من سكان اليمن، أصبحوا بحاجة إلى الحماية والمساعدة الإنسانية.