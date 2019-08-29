اليمن.. مجلس نواب صنعاء يقر رفع الحصانة البرلمانية عن 35 عضوا

© REUTERS / HANDOUT القاهرة - سبوتنيك. ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة أنصار الله، "أقر المجلس في جلسة عقدها اليوم بحضور وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، رفع الحصانة البرلمانية عن 35 من أعضاء مجلس النواب المتواجدين في الخارج في ضوء تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن طلب رفع الحصانة البرلمانية عن بعض أعضاء مجلس النواب بناءً على طلب وزير العدل". وتعد الخطوة تمهيداً لتوجيه "أنصار الله" تهمة الخيانة العظمى للأعضاء ومقاضاتهم ومصادرة ممتلكاتهم وأموالهم في مناطق سيطرة الجماعة.

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