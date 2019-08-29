مصر تكشف سبب عدم مصافحة لاعب الجودو محمد عبد العال منافسه الإسرائيلي

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وحسب موقع "صدى البلد" قال مرزوق علي، نائب رئيس الاتحاد المصري للعبة الجودو، ورئيس بعثة مصر في اليابان إن "الظلم التحكيمي كان وراء خسارة اللاعب محمد عبد العال، من لاعب إسرائيل في نصف النهائي لوزن 81 كغم".

وأكد علي أن "اللاعب الإسرائيلي كان يستحق الطرد، وهو لم يحدث، مما دفع لاعب المنتخب المصري إلى عدم مصافحته عقب نهاية اللقاء".

وفشل لاعب منتخب مصر للجودو محمد عبد العال، في التأهل إلى نهائي بطولة العالم المقامة حاليًا في اليابان، بعد الخسارة أمام لاعب إسرائيلي في نصف النهائي.

وفاز لاعب الجودو الإسرائيلي ساغي موكي بالميدالية الذهبية ببطولة الجودو العالمية.

وبحسب صفحة "إسرائيل بالعربية" عزف النشيد الإسرائيلي في مراسم توزيع الميداليات.

وأشارت الصفحة التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية إلى رفض اللاعب المصري محمد عبد العال، مصافحة اللاعب الإسرائيلي بعد المباراة، كما أشارت إلى رفض لاعب إيراني ملاعبته. وقالت الصفحة إن "على الرياضة أن تكون منفصلة عن السياسة".

من جانبها علقت السفارة الإسرائيلية في مصر على الواقعة، وقالت صفحة حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "بعد أربعين عاماً من السلام، وبعد عدد لا يُحصى من المصافحات توجه لاعب الجودو الإسرائيلي ساغي موكي إلى اللاعب المصري محمد عبد العال بعد تغلبه عليه في مباراة نصف النهائي من بطولة العالم للجودو مُتحلياً بالروح الرياضية، إلا أن عبد العال – المهزوم – انسحب من أمامه، رافضاً المصافحة بعد هزيمته".

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وأضافت الصفحة "من هنا نحب أن نبارك للاعبنا ساغي موكي فوزه بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للجودو". وتابعت "إن الرياضة هي لغة التقارب بين الشعوب".

وعلق عوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للإعلام العربي، على تصرف لاعب مصري عقب مباراة للجودو جمعته بآخر إسرائيلي.

ونشر جندلمان مقطع فيديو، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، يظهر رفض اللاعب المصري محمد عبد العال مصافحة نظيره الإسرائيلي ساغي موكي.

وكتب جندلمان أن "لاعب الجودو الإسرائيلي ساغي موكي تغلب على اللاعب المصري محمد عبد العال في نصف نهائيات بطولة العالم".

وأضاف "ساغي أراد أن يصافح محمد في ختام المباراة إلا أن الأخير هرب من البساط".

وتابع "هناك سلام بين البلدين. رفض المصافحة من قبل المصري ليس إلا إساءة لسمعة مصر في الرياضة العالمية".