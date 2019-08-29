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هذا الموضوع براءة إختراع جديدة من LG لهاتف يأتي بشاشة تدعم الطي في الجهتين ظهر على التقنية بلا حدود.
نشرت أحدث التسريبات المصورة التي تكشف عن تصميم هاتف LG الذي يتميز بشاشة قابلة للطي حول الهاتف، والذي سجل في براءة إختراع جديدة للشركة في بداية هذا الشهر.
سجلت شركة LG مؤخراً براءة إختراع لهاتف يضم شاشة قابلة للتدوير، والذي يأتي بتصميم يختلف عن براءة إختراع سجلت من الشركة خلال العام الماضي.
وتأتي براءة الإختراع الجديدة لشركة LG لهاتف مميز بشاشة يمكن أن تدعم الطي أو الإنحناء في جهتي الهاتف، كما تأتي الشاشة باثنان من الفواصل لدعم طي الشاشة في أكثر من إتجاه، حيث سجلت براءة الإختراع في WIPO وأيضاً CNIPA.
ويتميز هذا التصميم بإمكانية دعم وحماية الشاشة من التعرض للخدش عن طريق طي الشاشة إلى الداخل حول إطار الهاتف، إلا أن هذه المخططات مازالت في مراحلها الأولى بالتأكيد، لذا لا يمكن التأكيد على تحول هذا التصميم إلى مرحلة التنفيذ على أرض الواقع، نظراً لرصد أكثر من تصميم لشركة LG في الهواتف القابلة للطي، دون أن تنتقل الشركة بالفعل إلى بدء تطوير إصدار للمنافسة في الأسواق.
المصدر
هذا الموضوع براءة إختراع جديدة من LG لهاتف يأتي بشاشة تدعم الطي في الجهتين ظهر على التقنية بلا حدود.
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