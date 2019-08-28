حمدوك: اتفقت مع "قوى التغيير" على مراجعة قوائم المرشحين للوزارات‎

الخرطوم / عادل عبد الرحيم، أحمد عاصم / الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الأربعاء، أنه اتفق مع قوى الحرية والتغيير، على "مراجعة قوائم المرشحين للمناصب الوزارية وفق جدول زمني محدد".

جاء ذلك في بيان مقتضب صادر من مكتب رئيس الوزراء اطلعت عليه الخليج 365.

ولم يوضح البيان تفاصيل الجدول الزمني.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير محمد ضياء، للأناضول، إنهم اتفقوا مع حمدوك، على تأجيل إعلان تشكيل الحكومة لمدة 48 ساعة (كان مقررا الأربعاء).

Advertisements

وأضاف ضياء، "عقدنا جلسة مع رئيس الوزراء حمدوك، لم تتجاوز الساعة، وتوصلنا إلى تفاهمات كاملة حول تشكيل الحكومة".

وتابع: "رئيس الوزراء أبلغنا بأنه سيرفع قوائم المرشحين للوزارات، إلى المجلس السيادي للعلم فقط من ناحية أخلاقية".

والثلاثاء، أعلن حمدوك، تسلمه قوائم ترشيحات الوزراء المقدمة من قوى إعلان الحرية والتغيير، "وبلغت 49 مرشحا ومرشحة لـ 14 وزارة، و16 مرشحا ومرشحة لـ 5 مجالس وزارية متخصصة".

وأدى حمدوك، الأربعاء الماضي، اليمين الدستورية رئيسًا للحكومة السودانية، خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرًا وتنتهي بإجراء انتخابات.

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية، المُوقع في أغسطس / آب الجاري، اضطرابات متواصلة في البلد منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل / نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.