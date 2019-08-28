إسرائيل تعلن استهداف طائرتين "مسيرتين" تابعتين لها بجنوب لبنان

القدس / سعيد عموري / الخليج 365

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، تعرض طائرتي استطلاع مسيرتين تابعتين له لإطلاق نار في منطقة العديسة جنوبي لبنان.

وقال الجيش، في بيان نقلته صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية على موقعها الإلكتروني: "تمّ إطلاق النار على طائرتين مسيريتين في جنوب لبنان، لكنهما أكملتا مهمتهما دون أن يصيبهما أي ضرر".

ولم يتطرق الجيش إلى تفاصيل أخرى بشأن الحادث.

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وفي وقت سابق من مساء الأربعاء، قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، في إفادة مقتضبة إن الجيش اللبناني أطلق النارعلى "طائرتي استطلاع إسرائيليتين مسيرتين، لخرقهما أجواء البلاد فوق منطقة العديسة (جنوب) ولرؤيتهما بالعين المجردة".

وتأتي هذه التطورات بينما يشهد لبنان توترات أمنية متصاعدة منذ فجر الأحد الماضي، مع سقوط طائرتين مسيرتين في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، وانفجار إحداهما.

وفي فجر الإثنين، فدوت 3 انفجارات في مراكز عسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة) في منطقة قوسيا، بقضاء زحلة، في البقاع (شرق).

بينما لم تعلن أية جهة مسؤوليتها حتى اللحظة عن الحادثين، تتهم السلطات اللبنانية إسرائيل بالوقوف وراءهما.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.