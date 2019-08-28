خالد بن سلمان يبحث في واشنطن ملفي اليمن وإيران

الرياض / الخليج 365

ذكر إعلام دولي، الأربعاء، أن نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، يجري مباحثات بالعاصمة الأمريكية واشنطن بشأن ملفي إيران واليمن.

ووفق وكالة بلومبيرغ الدولية، يزور خالد بن سلمان، الشقيق الأصغر لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، واشنطن، لإجراء مباحثات مع مسؤولين أمريكيين، أبرزهم وزير الخارجية مايك بومبيو.

وقالت "بلومبيرغ"، إن "سياسة واشنطن المتطورة حيال إيران واليمن ستتصدر جدول أعمال المباحثات بين الأمير السعودي والإدارة الأمريكية".

والثلاثاء، أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، بوصول خالد بن سلمان، إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية (غير محددة المدة)، لـ"بحث العلاقات الثنائية، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تدعم أمن واستقرار المنطقة"، دون تفاصيل أكثر.

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وتأتي زيارة خالد بن سلمان، لواشنطن عقب أيام من إشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى انفتاح جديد على المحادثات المحتملة مع إيران، التي تعد المنافس الإقليمي الرئيسي للسعودية، وفق تقارير أجنبية.

وتشهد المنطقة حالة توتر، إذ تتهم واشنطن وعواصم خليجية، وخاصة الرياض، طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر / أيلول 2014.

ومنذ مارس / آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، وأدى القتال إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، حسب تقديرات أممية منتصف يونيو / حزيران.



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