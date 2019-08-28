مقتل 10 مدنيين في غارات للنظام السوري على "إدلب"

إدلب / أشرف موسى، براق قرجا أوغلو / الخليج 365

قُتل 10 مدنيين، وجرح 23 آخرين، جراء غارات جوية نفذتها مقاتلات نظام بشار الأسد، على منطقة خفض التصعيد بإدلب، شمال غربي سوريا.

وحسب معلومات حصلت عليها الخليج 365 من مرصد الطيران التابع للمعارضة السورية، شنت مقاتلات النظام غارات جوية مكثفة على كفرسجنة وحاس وتل منيس ومعرشورين، وكفرنبل ومعرة النعمان وسراقب في محافظة إدلب.

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وأشارت مصادر في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) إلى مقتل 10 مدنيين، من بينهم 5 أطفال، وجرح 23 آخرين.

وفي مايو / أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في سبتمبر / أيلول 2018، بمدينة سوتشي الروسية حيال تثبيت خفض التصعيد في المنطقة المذكورة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.