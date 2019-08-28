صحيفة الخليج الإلكترونية الخليج – محياالمطيري : ترأس مديرالتعليم‬⁩ بمهدالذهب الاستاذ محمد علي القحطاني إجتماع القيادات التعليمية ورؤساء الأقسام ” بنين _بنات ” وذلك لمناقشة العديد من المحاور الإدارية والتربوية ، والبداية الجادة من أول يوم دراسي .

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ومن جانبه نفذ رئيس قسم الصحة المدرسية أ:نوح الديحاني زيارة تنسيقة للتهيئة والاستعداد لأعمال الصحة المدرسية المشتركة مع القطاع الصحي، ممثله في مدير القطاع الصحي د.مسعد المطيري اجتمع مع المختصين للاطمئنان على الجاهزية والاستعداد للعام الدراسي الجديد.

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كانت هذه تفاصيل خبر ‏مدير تعليم المهد يترأس الإجتماع إستعداداً للعام الدراسي الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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