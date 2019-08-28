خالد_بن_سلمان وبومبيو يشددان على أهمية تعزيز أمن الملاحة

صحيفة الخليج الالكترونية

شدد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ونائب وزير الدفاع السعودي، الأمير ، الأربعاء في واشنطن، على الحاجة لتعزيز أمن الملاحة.

وبحث بومبيو والأمير خالد بن سلمان، وفق بيان للخارجية الأميركية، أنشطة إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة، كما أكدا على الحوار سبيلا للتوصل لحل للنزاع في اليمن.

وبحسب الخارجية الأميركية، فقد أكد بومبيو لنائب وزير الدفاع السعودي دعم واشنطن لحل متفاوض عليه بين حكومة اليمن والمجلس الانتقالي.

هذا وثمنت الخارجية الأميركية جهود السعودية للوساطة بين الشرعية اليمنية والانتقالي.

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هذا وبحث نائب وزير الدفاع السعودي، مع مسؤولين أميركيين القضايا المشتركة بين البلدين أثناء زيارته لواشنطن.

وكان الأمير خالد بن سلمان وصل إلى الولايات المتحدة في وقت سابق.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية أن نائب وزير الدفاع سيناقش مع المسؤولين الأميركيين ملفات مختلفة من شأنها دعم أمن واستقرار المنطقة.

يذكر أن الأمير خالد بن سلمان سبق أن كان سفيرا لبلاده في واشنطن، قبل أن يعين نائبا لوزير الدفاع.