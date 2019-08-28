الان تتابع ‏ الهاجري يسيطر على أشواط الإنتاج بالواثقة ومدهش والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-الطائف-عبد الله العازمي شهد ميدان محافظة الطائف للهجن، مساء، اليوم، الأربعاء انطلاق سباقات أشواط الإنتاج التي بلغ عددها ١٠ أشواط ضمن فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية على أرضية ميدان محافظة الطائف للهجن، بمسافة 2 كم وبتنظيم وإشراف من الاتحاد السعودي للهجن وجاء الفائزون على النحو التالي : ‏الفائز في الشوط الأول ” الواثقه”

المالك: فيصل فهد الهاحري ‏الفائز في الشوط الأول ” مدهش”

المالك: فيصل فهد الهاجري Advertisements ‏الفائز في الشوط الثالث “الظبي”

المالك: بطشان صالح اليامي ‏الشوط الرابع “الشارد”

المالك: علي راشد المري ‏الشوط الرابع “ريادة”

المالك: محمد حمد المري ‏الشوط الرابع “شاهين”

المالك: علي راشد المري

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