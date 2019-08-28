إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة

ونشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، الأربعاء، أن صافرات الإنذار دوت في مستوطنات غلاف غزة، بعد إطلاق صاروخ أو قذيفة من داخل قطاع غزة على تلك المستوطنات.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية في خبرها المقتضب إن طائرات الجيش الإسرائيلي أغارت على موقع لحركة "حماس" شمال غزة.
وقالت القناة العبرية الـ"13" إنه سمع دوي صافرات الإنذار في بعض مستوطنات غلاف غزة، وأن الصاروخ الذي أطلق من داخل قطاع غزة سقط في منطقة مفتوحة، دون وقوع إصابات.
وأضافت القناة على موقعها الإلكتروني أنه ردا على إطلاق هذا الصاروخ، قام الجيش الإسرائيلي، على الفور، بالإغارة على نقطة تابعة لحركة حماس شمالي القطاع.
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