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اليمن... 3 غارات للتحالف على تجمعات عسكرية في عدن

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© REUTERS / Khaled Abdullah

القاهرة - سبوتنيك. أفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة عدن، لوكالة "سبوتنيك"، بأن طيران التحالف استهدف بـ3 غارات تجمعات لقوات "الحزام الأمني" في جولة السفينة بمديرية الشيخ عثمان شمال شرقي عدن، وفي جولة الكراع في مديرية دار سعد شمال عدن، مستهدفاً عدداً من العربات العسكرية، ما أدى إلى تدمير عدد منها.

وكانت الحكومة اليمنية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، استعادة العاصمة المؤقتة عدن من قبضة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي التي سيطرت عليها في 10 آب/ أغسطس الجاري.

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