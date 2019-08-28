اليمن... 3 غارات للتحالف على تجمعات عسكرية في عدن

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© REUTERS / Khaled Abdullah
وكانت الحكومة اليمنية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، استعادة العاصمة المؤقتة عدن من قبضة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي التي سيطرت عليها في 10 آب/ أغسطس الجاري.
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