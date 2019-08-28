دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سوني تُعلن عن كاميرات وعدسات تصوير جديدة ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة سوني عن كاميرات وعدسات تصوير جديدة وهي؛ كاميرا a6100 وكاميرا a6600 إلى جانب عدستي تصوير E 16-55mm f/2.8 G وE 70-350mm f/4.5-5.6 G OSS.

وحسبما ورد، فإن كاميرا a6600 ستصل بحلول شهر نوفمبر المقبل بسعر 1398 دولار، مع وظائف Real-Time Tracking وReal-Time Eye AF، بالإضافة إلى بطارية ضخمة من نوع Z. أما عن كاميرا a6100، فستصل بحلول شهر أكتوبر المقبل مقابل سعر 748 دولار.

وعلى صعيد آخر، صرحت الشركة بأن عدسة Sony E 16-55mm f/2.8 G ستصل في شهر أكتوبر المقبل بسعر 1398 دولار وسوف تتضمن ميزة تتبع الخطي مع حجم ووزن يتناسب مع عدسة بفتحة f/2.8.

Advertisements

أما بالنسبة لعدسة Sony E 70-350mm f/4.5-5.6 G OSS، فستأتي في شهر نوفمبر المقبل بسعر 998 دولار، ومن المفترض أن تكون أطول عدسة في مجموعة عدسات APS-C من سوني مع وزن لا يتجاوز الـ 650 جرام، كما ستتميز بميزة تتبع الخطي.

وعلاوةً على ذلك، سيتوفر برنامج سوني الثابت a9 Firmware v6.00 مع وظيفة Animal Eye AF خلال شهر سبتمبر المقبل.

المصدر

هذا الموضوع سوني تُعلن عن كاميرات وعدسات تصوير جديدة ظهر على التقنية بلا حدود.