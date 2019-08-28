إسرائيل تعلن قصف موقع لـ"حماس" شمالي غزة

قال الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إنه قصف موقعا يتبع حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، شمالي غزة، ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع، باتجاه جنوبي إسرائيل.
وقال الجيش، في بيان اطلعت عليه الخليج 365: "أغارت طائرة عسكرية على موقع تابع لحركة حماس شمال قطاع غزة، ردًّا على إطلاق القذيفة باتجاه إسرائيل في وقت سابق".
وفي غزة، لم تعلن أي جهة فلسطينية على الفور مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ.
فيما أفاد مراسل الخليج 365، نقلا عن شهود عيان، بأن الغارة الإسرائيلية استهدفت موقع "رصد" التابع لـ"كتائب القسام"، الجناح المسلح لحركة "حماس"، في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات حتى اللحظة.
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