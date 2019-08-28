السودان.. تجمع المهنيين يطالب بتحقيق في "اعتداء" الشرطة على متظاهرين

الخرطوم / الخليج 365

طالب تجمع المهنيين السودانيين بإجراء تحقيق عاجل في "اعتداء" قوات من الشرطة، الأربعاء، على متظاهرين خلال انعقاد محاكمة متهمين بقتل مُعلم داخل مقر احتجاز أمني.

وشهدت محكمة أمدرمان غربي العاصمة الخرطوم، الأربعاء، أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل أحمد الخير (معلم)، داخل معتقل في منطقة خشم القربة بولاية كسلا، شرقي السودان، في فبراير/ شباط الماضي.

وقال تجمع المهنيين، في بيان: "تابعنا اليوم تعنت القوات الشرطية وبلطجتها فيما يخص التعدي على المتظاهرين والمتجمهرين أمام محكمة أمدرمان، لمتابعة حيثيات محاكمة قتلة الشهيد أحمد الخير".

وتابع أن "دور الشرطة الذي كانت تلعبه في ظل النظام البائد قد ولى، وعليها أن تنزع عنها هذا الثوب".

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989: 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وشدد تجمع المهنيين على أن "عدم المحاسبة والتنصل من الجرائم والانتهاكات ضد المواطنين لا مكان له في ظل الدولة المدنية، وعليه نطالب بالتحقيق العاجل في حادثة الاعتداء، ومحاسبة المسؤولين عنها".

ورأى أن "أساليب القوات الشرطية الحالية لا تتسق وقيم الثورة المنتصرة، ولا يمكن تبريرها في ظل الانتقال إلى الحكم المدني ودولة القانون".

وحتى الساعة 19.20 تغ، لم تعلق الشرطة السودانية على بيان تجمع المهنيين.

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وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب الجاري، مرحلة انتقالية من 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات.

ويتقاسم السلطة خلال المرحلة الانتقالية كل من المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي، ويعد تجمع المهنيين أبرز مكونتها.

ووجهت النيابة، في يوليو/ تموز الماضي، اتهامًا لـ41 من الضباط وأفراد جهاز الأمن والمخابرات بـ"القتل العمد، والتحريض والاشتراك الجنائي، والمعاونة في ارتكاب جريمة"، على خلفية مقتل أحمد الخير.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مدير شرطة كسلا، يس محمد الحسن، في فبراير/ شباط الماضي، إن أحمد الخير توفى أثناء إجراءات التحقيق معه، وكان ضمن متهمين تم التحفظ عليهم في حراسة جهاز الأمن، دون أن يوضح سبب التحفظ عليه.

وكانت مجموعات معارضة تنظم مظاهرات مناهضة لنظام البشير، أعلنت آنذاك مقتل ثلاثة مواطنين داخل مراكز احتجاز أمنية، بينهم أحمد الخير؛ جراء ما قالت إنه تعذيب تعرضوا له.



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