الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق صاروخ من غزة

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الأربعاء، رصده إطلاق صاروخ من قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان: "في أعقاب انطلاق صفارات الإنذار، تم التعرف على إطلاق صاروخ من قطاع غزة، لكنه لم يعبر الحدود".

وسبق ذلك، سماع دوي صافرات الإنذار في مدينة عسقلان جنوبي إسرائيل، المحاذية لقطاع غزة.

وفي غزة، لم تعلن أي جهة فلسطينية على الفور مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ.

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