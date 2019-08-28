المجلس الرئاسي الليبي ينفي صحة بيان استقالته

وليد عبد الله/ الخليج 365



نفى مصدر بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، الأربعاء، بأن يكون المجلس قدم استقالته وفق بيان نشر على الصفحة الرسمية للمجلس على موقع "تويتر".



وتداولت بعض وسائل الإعلام بيانا تم نشره على الصفحة الموثقة للمجلس الرئاسي الليبي في "تويتر" يفيد باستقالة الأخير وتسليمه للترتيبات الأمنية إلى اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

Advertisements

وأضاف المصدر للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، بأن الصفحة الرسمية اخترقت من قبل الجيش الإلكتروني لقوات حفتر.



وأشار بأن المجلس سيصدر بعد قليل بيانا حول عملية الاختراق.

وعقب عملية الاختراق، نشر المجلس على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" صورة للبيان الذي تم نشره على تويتر وكتب عليه "تم اختراق صفحة حكومة الوفاق الوطني على تويتر ونشر هذا البيان المزور".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.