الجيش اللبناني يطلق النار على طائرتين مسيّرتين إسرائيليتين

بيروت / إدوار حداد / الخليج 365

أطلق الجيش اللبناني مضاداته الجوية، الأربعاء، على "طائرتي استطلاع إسرائيليتين مسيرتين، لخرقهما الأجواء اللبنانية فوق منطقة العديسة (جنوب) ولرؤيتهما بالعين المجردة".

جاء ذلك في إفادة مقتضبة نقلتها وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، دون تفاصيل عن مصير الطائرتين، فيما لم يصدر تعقيب من السلطات الإسرائيلية على الفور.

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وتأتي هذه التطورات بينما يشهد لبنان توترات أمنية متصاعدة منذ الأحد الماضي، مع سقوط طائرتين مسيرتين في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، فجر الأحد، وانفجار إحداهما.

أما فجر الإثنين، فدوت 3 انفجارات في مراكز عسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة) في منطقة قوسيا، بقضاء زحلة، في البقاع (شرق).

وبينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى اللحظة عن الحادثين، تتهم السلطات اللبنانية إسرائيل بالوقوف وراءهما.

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